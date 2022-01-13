Суд под Одессой вынес решение о незаконности карантина и обязательной вакцинации в Украине

Такой вердикт был вынесен в деле об увольнении работницы Центра дошкольного образования в Черноморске. Женщина отказалась привиться от COVID-19 и требовала восстановить ее в должности.

Судья Ильичевского городского суда Одесской области Дмитрий Пушкарский вынес решение, согласно которому карантин в Украине был введен незаконно, а вакцинация от коронавирусной болезни не может быть обязательной, так как является "испытанием клинического средства" для определения его эффективности. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в реестре судебных решений.

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В постановлении приводится следующий порядок введения карантина, которого власти должны придерживаться согласно закону:

президент издает указ о введении чрезвычайного положения

Верховная Рада утверждает указ;

указ вступает в силу;

Главный санитарный врач Украины подает в Министерство здравоохранения представление об обращении в Кабинет министров с предложением о введении карантинных ограничений;

Минздрав поднимает перед Кабмином вопрос о введении карантина;

Кабмин вводит карантин;

карантинные ограничения вступают в силу.

При этом в решении говорится о том, что данный алгоритм действий должен выполняться в строго хронологическом порядке.

"Как известно, чрезвычайное положение в Украине не введено. Соответственно, по состоянию на данный момент главный санврач еще не получил полномочий инициировать карантин, а у Кабинета Министров не было оснований устанавливать карантин. Следовательно, следует утверждать, что в правовом поле действующего законодательства Украины карантин не введен", — гласит текст постановления.

[ + – ] Скриншот постановления суда

Также суд исследовал приказы Минздрава "Об утверждении существенных поправок к клиническому испытанию лекарственных средств… направленных на ликвидацию коронавирусной болезни COVID-19" и характеристики лекарств Всемирной организации здравоохранения. В результате этого он пришел к выводу, что препараты от коронавируса "находятся в стадии клинического испытания на пациентах с целью исследования их для оценки эффективности и безопасности".

"Следовательно, в понятии ст. 3, 28 Конституции Украины, клинические испытания на гражданах лекарственных средств без их свободного согласия с применением каких-либо средств принуждения является противозаконным", — говорится в решении.

Соответствующий вердикт суд вынес в рамках производства, в котором уволенная из-за отказа вакцинироваться от коронавируса работница Центра дошкольного образования в городе Черноморск требовала от руководства учреждения восстановить ее на должности. Судья Пушкарский постановил удовлетворить ее ходатайство и взыскать с Центра дошкольного образования в пользу истицы среднюю зарплату за время отстранения, начиная с 8 ноября 2021 года.

[ + – ] Скриншот постановления суда

Напомним, приказ о введении обязательной вакцинации для работников образования вступил в силу 7 октября. После этого перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, был расширен — в него попали работники стратегических предприятий, государственные служащие и медики.

Ранее президент Владимир Зеленский в ответе на петицию заявил, что все противоэпидемические меры во время пандемии коронавируса в Украине осуществляются согласно закону.