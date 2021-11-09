Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавируса

Отстранение от работы без сохранения зарплаты грозит чиновникам, социальным работникам, а также сотрудникам "Укрпочты", "Укрзализныци", "Ощадбанка", "Укрэнерго" и других предприятий.

Министерство здравоохранения Украины вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни для чиновников, социальных работников и сотрудников стратегических предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава во вторник, 9 ноября.

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Обязательной вакцинации будут подлежать работники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти (министерства, государственные службы, агентства, фонды, комиссии и т.д.);

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Ощадбанк" и многие другие).

"Приказ уже зарегистрирован в министерстве юстиции. Он вступает в силу 9 декабря (…) Наша стратегия обоснованная и логичная. Постепенно вводится требование обязательной вакцинации для профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или для выполнения критически важных для страны функций", — прокомментировал инициативу министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На данный момент обязательная вакцинация действует для работников:

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений вне зависимости от формы собственности;

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

С 8 ноября, в случае отсутствия подтверждения вакцинации, их должны отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Помимо этого список планируют дополнить медицинскими работниками.