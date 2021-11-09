МОЗ розширило перелік професій для обов'язкової вакцинації від коронавірусу

Відсторонення від роботи без збереження зарплати загрожує чиновникам, соціальним працівникам, а також працівникам "Укрпошти", "Укрзалізниці", "Ощадбанку", "Укренерго" й інших підприємств.

Міністерство охорони здоров'я України запроваджує обов'язкову вакцинацію від коронавірусної хвороби для чиновників, соціальних працівників і співробітників стратегічних підприємств. Про це повідомила пресслужба МОЗ у вівторок, 9 листопада.

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Обов'язковій вакцинації підлягатимуть працівники:

підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (міністерства, державні служби, агенції, фонди, комісії тощо);

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Ощадбанк" та багато інших).

"Наказ уже зареєстрований у міністерстві юстиції. Він набирає чинності 9 грудня (…) Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджується вимога обов'язкової вакцинації для професій, пов'язаних із великою кількістю контактів між людьми або для виконання критично важливих для країни функцій", — прокоментував ініціативу Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наразі обов'язкова вакцинація діє для працівників:

установ професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів незалежно від форми власності;

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

Із 8 листопада, у разі відсутності підтвердження вакцинації, їх мають усунути від роботи без збереження зарплати.

Крім цього, список планують доповнити медичними працівниками.