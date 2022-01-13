RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Суд під Одесою виніс рішення про незаконність карантину та обов'язкову вакцинацію в Україні

84
суд, коронавірус, обов'язкова вакцинація, карантин, карантин закон
Фото: Flickr | Суд

Такий вердикт було винесено у справі про звільнення робітниці Центру дошкільної освіти у Чорноморську. Жінка відмовилася зробити щеплення від COVID-19 і вимагала поновити її на посаді.

Суддя Іллічівського міського суду Одеської області Дмитро Пушкарський виніс рішення, згідно з яким карантин в Україні було запроваджено незаконно, а вакцинація від коронавірусної хвороби не може бути обов'язковою, оскільки є "випробуванням клінічного засобу" для визначення його ефективності. Про це свідчить інформація, оприлюднена в реєстрі судових рішень.

У постанові наводиться такий порядок запровадження карантину, якого влада має дотримуватися згідно із законом:

  • президент видає указ про запровадження надзвичайного стану
  • Верховна Рада затверджує указ;
  • указ набирає чинності;
  • Головний санітарний лікар України подає до Міністерства охорони здоров'я подання про звернення до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо запровадження карантинних обмежень;
  • МОЗ порушує перед Кабміном питання про запровадження карантину;
  • Кабмін запроваджує карантин;
  • карантинні обмеження набирають чинності.

При цьому, у рішенні йдеться про те, що такий алгоритм дій повинен виконуватись у строго хронологічному порядку.

"Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введений. Відповідно, станом наразі головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а Кабінет Міністрів не мав підстав встановлювати карантин. Отже, варто стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введений", — говорить текст постанови.

Карантин в Україні, карантин незаконний, ухвала суду, вакцинація від коронавірусу закон
Скріншот ухвали суду

Також суд досліджував накази МОЗ "Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів… спрямованих на ліквідацію коронавірусної хвороби COVID-19" та характеристики ліків Всесвітньої організації охорони здоров'я. Внаслідок цього він дійшов висновку, що препарати від коронавірусу "перебувають у стадії клінічного випробування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки ефективності та безпеки".

"Отже, у понятті ст. 3, 28 Конституції України, клінічні випробування на громадянах лікарських засобів без їхньої вільної згоди із застосуванням будь-яких засобів примусу є протизаконними", — йдеться в рішенні.

Відповідний вердикт суд виніс у межах провадження, у якому звільнена через відмову вакцинуватися від коронавірусу робітниця Центру дошкільної освіти в місті Чорноморськ вимагала від керівництва установи поновити її на посаді. Суддя Пушкарський ухвалив задовольнити її клопотання та стягнути з Центру дошкільної освіти на користь позивача середню зарплату за час усунення, починаючи з 8 листопада 2021 року.

Карантин в Україні, карантин незаконний, ухвала суду, вакцинація від коронавірусу закон
Скріншот ухвали суду

Нагадаємо, наказ про запровадження обов'язкової вакцинації для освітян набув чинності 7 жовтня. Після цього перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, було розширено — до нього потрапили працівники стратегічних підприємств, державні службовці та медики.

Раніше президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію заявив, що всі протиепідемічні заходи під час пандемії коронавірусу в Україні здійснюються згідно із законом.