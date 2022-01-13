Суд під Одесою виніс рішення про незаконність карантину та обов'язкову вакцинацію в Україні

Такий вердикт було винесено у справі про звільнення робітниці Центру дошкільної освіти у Чорноморську. Жінка відмовилася зробити щеплення від COVID-19 і вимагала поновити її на посаді.

Суддя Іллічівського міського суду Одеської області Дмитро Пушкарський виніс рішення, згідно з яким карантин в Україні було запроваджено незаконно, а вакцинація від коронавірусної хвороби не може бути обов'язковою, оскільки є "випробуванням клінічного засобу" для визначення його ефективності. Про це свідчить інформація, оприлюднена в реєстрі судових рішень.

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У постанові наводиться такий порядок запровадження карантину, якого влада має дотримуватися згідно із законом:

президент видає указ про запровадження надзвичайного стану

Верховна Рада затверджує указ;

указ набирає чинності;

Головний санітарний лікар України подає до Міністерства охорони здоров'я подання про звернення до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо запровадження карантинних обмежень;

МОЗ порушує перед Кабміном питання про запровадження карантину;

Кабмін запроваджує карантин;

карантинні обмеження набирають чинності.

При цьому, у рішенні йдеться про те, що такий алгоритм дій повинен виконуватись у строго хронологічному порядку.

"Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введений. Відповідно, станом наразі головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а Кабінет Міністрів не мав підстав встановлювати карантин. Отже, варто стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введений", — говорить текст постанови.

[ + – ] Скріншот ухвали суду

Також суд досліджував накази МОЗ "Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів… спрямованих на ліквідацію коронавірусної хвороби COVID-19" та характеристики ліків Всесвітньої організації охорони здоров'я. Внаслідок цього він дійшов висновку, що препарати від коронавірусу "перебувають у стадії клінічного випробування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки ефективності та безпеки".

"Отже, у понятті ст. 3, 28 Конституції України, клінічні випробування на громадянах лікарських засобів без їхньої вільної згоди із застосуванням будь-яких засобів примусу є протизаконними", — йдеться в рішенні.

Відповідний вердикт суд виніс у межах провадження, у якому звільнена через відмову вакцинуватися від коронавірусу робітниця Центру дошкільної освіти в місті Чорноморськ вимагала від керівництва установи поновити її на посаді. Суддя Пушкарський ухвалив задовольнити її клопотання та стягнути з Центру дошкільної освіти на користь позивача середню зарплату за час усунення, починаючи з 8 листопада 2021 року.

[ + – ] Скріншот ухвали суду

Нагадаємо, наказ про запровадження обов'язкової вакцинації для освітян набув чинності 7 жовтня. Після цього перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, було розширено — до нього потрапили працівники стратегічних підприємств, державні службовці та медики.

Раніше президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію заявив, що всі протиепідемічні заходи під час пандемії коронавірусу в Україні здійснюються згідно із законом.