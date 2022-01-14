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Статистика коронавірусу на 14 січня: 10 476 нових випадків COVID-19 та 140 смертей

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Коронавірус госпіталізація
Фото: "РБК" | В Україні за добу від коронавірусу померло 140 людей

Лідерами із захворюваності на інфекцію за добу стали Київ, Львівська та Івано-Франківська області.

В Україні другий день поспіль зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом – 10 476. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за добу померло 140 пацієнтів.

З коронавірусом або підозрою на зараження до медичних закладів госпіталізували 1656 осіб, а COVID-19 також було виявлено у 663 дітей та 241 медика.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 10 476 осіб;
  • одужало — 7285 осіб;
  • летальні випадки — 140;
  • госпіталізації — 1656.

Статистика госпіталізацій пацієнтів за останні сім днів:

  • 7 січня — 1752;
  • 8 січня — 840;
  • 9 січня — 1064;
  • 10 січня — 915;
  • 11 січня — 1898;
  • 12 січня — 1676;
  • 13 січня — 1656.

Протягом минулої доби медпрацівники зробили 79 066 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:

  • методом ПЛР — 37 216;
  • методом ІФА — 6694;
  • експрес-тести — 35 156.

За даними МОЗ, найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 виявлена в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях:

  • Київ — 1193 випадки;
  • Львівська область – 1001 випадок;
  • Івано-Франківська область – 880 випадків;
  • Харківська область — 691 випадок;
  • Вінницька область – 648 випадків.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

  • захворіло — 3 737 510 осіб;
  • одужало — 3 545 111 осіб;
  • летальні випадки — 98 068;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 108 685.

Минулої доби від коронавірусної інфекції вакцинували 92 835 українців:

  • першою дозою — 32 334;
  • другою дозою — 45 465;
  • додатковою дозою — 551;
  • бустерною вакциною — 14 485.
Статистика коронавірусу
В Україні за добу від коронавірусу померло 140 людей
Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику, попередив, що в Україні темпи зростання захворюваності на коронавірус становлять 42,4%.

Коронавірус статистика
Темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні становлять 42,4%.
Коронавірус статистика
Темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні становлять 42,4%.

Експерт також опублікував графік, на якому показано різке зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. Євген Істребін закликав не плутати позитивні тести з офіційними випадками зараження COVID-19, оскільки статистика від МОЗ оновлюється із затримкою.

"Добре стартували. На графіку всі хвилі почалися з понад 4000 середньотижневих значень. Оскільки нові випадки вносяться із затримками, у деяких випадках має сенс дивитися на дані лабораторних досліджень через їхню точність та оперативність", — додав системний аналітик.

ПЛР-тести статистика
Зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус в Україні

Зазначимо, на день раніше, 12 січня, в Україні зафіксували 10 046 нових випадків зараження коронавірусом. Жертвами COVID-19 став 191 українець, а до лікарень з інфекцією було госпіталізовано 1676 людей.

Також повідомлялося, що суд на Одещині виніс рішення про незаконність адаптивного карантину та обов'язкову вакцинацію населення в Україні.