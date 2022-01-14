Статистика коронавірусу на 14 січня: 10 476 нових випадків COVID-19 та 140 смертей
Лідерами із захворюваності на інфекцію за добу стали Київ, Львівська та Івано-Франківська області.
В Україні другий день поспіль зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом – 10 476. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за добу померло 140 пацієнтів.
З коронавірусом або підозрою на зараження до медичних закладів госпіталізували 1656 осіб, а COVID-19 також було виявлено у 663 дітей та 241 медика.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 10 476 осіб;
- одужало — 7285 осіб;
- летальні випадки — 140;
- госпіталізації — 1656.
Статистика госпіталізацій пацієнтів за останні сім днів:
- 7 січня — 1752;
- 8 січня — 840;
- 9 січня — 1064;
- 10 січня — 915;
- 11 січня — 1898;
- 12 січня — 1676;
- 13 січня — 1656.
Протягом минулої доби медпрацівники зробили 79 066 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:
- методом ПЛР — 37 216;
- методом ІФА — 6694;
- експрес-тести — 35 156.
За даними МОЗ, найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 виявлена в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях:
- Київ — 1193 випадки;
- Львівська область – 1001 випадок;
- Івано-Франківська область – 880 випадків;
- Харківська область — 691 випадок;
- Вінницька область – 648 випадків.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіло — 3 737 510 осіб;
- одужало — 3 545 111 осіб;
- летальні випадки — 98 068;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 108 685.
Минулої доби від коронавірусної інфекції вакцинували 92 835 українців:
- першою дозою — 32 334;
- другою дозою — 45 465;
- додатковою дозою — 551;
- бустерною вакциною — 14 485.
Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику, попередив, що в Україні темпи зростання захворюваності на коронавірус становлять 42,4%.
Експерт також опублікував графік, на якому показано різке зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. Євген Істребін закликав не плутати позитивні тести з офіційними випадками зараження COVID-19, оскільки статистика від МОЗ оновлюється із затримкою.
"Добре стартували. На графіку всі хвилі почалися з понад 4000 середньотижневих значень. Оскільки нові випадки вносяться із затримками, у деяких випадках має сенс дивитися на дані лабораторних досліджень через їхню точність та оперативність", — додав системний аналітик.
Зазначимо, на день раніше, 12 січня, в Україні зафіксували 10 046 нових випадків зараження коронавірусом. Жертвами COVID-19 став 191 українець, а до лікарень з інфекцією було госпіталізовано 1676 людей.
Також повідомлялося, що суд на Одещині виніс рішення про незаконність адаптивного карантину та обов'язкову вакцинацію населення в Україні.