Статистика коронавірусу на 14 січня: 10 476 нових випадків COVID-19 та 140 смертей

Лідерами із захворюваності на інфекцію за добу стали Київ, Львівська та Івано-Франківська області.

В Україні другий день поспіль зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом – 10 476. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, за добу померло 140 пацієнтів.

З коронавірусом або підозрою на зараження до медичних закладів госпіталізували 1656 осіб, а COVID-19 також було виявлено у 663 дітей та 241 медика.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 10 476 осіб;

одужало — 7285 осіб;

летальні випадки — 140;

госпіталізації — 1656.

Статистика госпіталізацій пацієнтів за останні сім днів:

7 січня — 1752;

8 січня — 840;

9 січня — 1064;

10 січня — 915;

11 січня — 1898;

12 січня — 1676;

13 січня — 1656.

Протягом минулої доби медпрацівники зробили 79 066 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:

методом ПЛР — 37 216;

методом ІФА — 6694;

експрес-тести — 35 156.

За даними МОЗ, найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 виявлена в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях:

Київ — 1193 випадки;

Львівська область – 1001 випадок;

Івано-Франківська область – 880 випадків;

Харківська область — 691 випадок;

Вінницька область – 648 випадків.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 3 737 510 осіб;

одужало — 3 545 111 осіб;

летальні випадки — 98 068;

зроблено ПЛР-тестів — 17 108 685.

Минулої доби від коронавірусної інфекції вакцинували 92 835 українців:

першою дозою — 32 334;

другою дозою — 45 465;

додатковою дозою — 551;

бустерною вакциною — 14 485.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померло 140 людей Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику, попередив, що в Україні темпи зростання захворюваності на коронавірус становлять 42,4%.

[ + – ] Темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні становлять 42,4%.

[ + – ] Темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні становлять 42,4%.

Експерт також опублікував графік, на якому показано різке зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. Євген Істребін закликав не плутати позитивні тести з офіційними випадками зараження COVID-19, оскільки статистика від МОЗ оновлюється із затримкою.

"Добре стартували. На графіку всі хвилі почалися з понад 4000 середньотижневих значень. Оскільки нові випадки вносяться із затримками, у деяких випадках має сенс дивитися на дані лабораторних досліджень через їхню точність та оперативність", — додав системний аналітик.

[ + – ] Зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус в Україні

Зазначимо, на день раніше, 12 січня, в Україні зафіксували 10 046 нових випадків зараження коронавірусом. Жертвами COVID-19 став 191 українець, а до лікарень з інфекцією було госпіталізовано 1676 людей.

Також повідомлялося, що суд на Одещині виніс рішення про незаконність адаптивного карантину та обов'язкову вакцинацію населення в Україні.