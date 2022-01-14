Не только вакцины: штамм "Омикрон" в 2022 попытаются лечить таблетками

Украина подписала с Pfizer договор о поставках 300 тысяч курсов препарата "Паксловид". В компании утверждают, что его эффективность находится на уровне 90%. При этом по регионам страны уже разошлись другие похожие препараты.

В начале прошлого года компания Pfizer Inc. презентовала свои таблетки от коронавируса. В декабре компания сообщила, что препарат "Паксловид" (Paxlovid) демонстрирует почти 90% эффективность в предотвращении госпитализации и смертей пациентов из группы риска, если начать лечение в течение трех дней с момента появления первых симптомов. Также лабораторные данные свидетельствуют о том, что лечение работает и в случае омикрона.

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По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина подписала договор с Pfizer о закупке 300 тыс. курсов лекарственного средства (по 30 таблеток). Еще неизвестно, когда "Паксловид" появится в Украине, однако в августе по регионам страны распространили другие препараты с доказанной эффективностью — "Бамбланивимб" (Bamlanivimab) и "Этесевимаб" (Etesevimab). Лекарство было доставлено как гуманитарная помощь от американского благотворительного фонда Direct Relief.

Это не единственные препараты, которые используют для лечения COVID-19. В конце декабря в США одобрили применение таблеток "Молнупиравир", разработанных компанией Merck для лечения коронавируса. Интересно, что Франция одной из первых, еще в октябре, заказала 50 тыс. доз "Молнупиравира", но уже в декабре отказалась от закупки препаратов. По словам Оливье Верана, министра здравоохранения Франции, последние исследования лекарства не дали хорошего результата. Действительно, компания Merck сообщила, что таблетки показали снижение госпитализаций и смертей всего на 30% вместо 50%, о которых шла речь до этого.

Между тем, как сообщил в эфире "Украинского радио" Игорь Кузин, главный санитарный врач страны и заместитель министра здравоохранения, в январе-марте этого года Украина должна получить "Молнупиравир". По крайней мере, соглашение о закупке препарата с компанией Merck подписано.

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Ранее Фокус сообщал, что Дания первой из стран Евросоюза одобрила применение таблеток Merck от COVID-19. Власти страны рекомендовали применять "Молнупиравир" производства Merck для лечения от COVID-19 людей из группы риска. Вместе с тем, предупреждают, что новый препарат не одобрен европейским регулятором из-за недостатка данных о его клинических испытаниях.

Напомним, власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co, объяснив свое решение тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Теперь французский Минздрав рассчитывает на аналогичный препарат от Pfizer.