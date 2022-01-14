Не тільки вакцинами: штам "Омікрон" у 2022 спробують лікувати таблетками

Україна підписала з Pfizer договір про поставки 300 тисяч курсів препарату "Паксловір". У компанії підтверджують, що його ефективність знаходиться на рівні 90%. При цьому по регіонах країни вже розійшлись інші схожі препарати.

На початку 2021 року компанія Pfizer Inc. презентувала свої пігулки від коронавірусу. У грудні компанія повідомила, що препарат "Пакслoвід" (Paxlovid) демонструє майже 90% ефективність у запобіганні госпіталізації та смертей пацієнтів із групи ризику, якщо почати лікування протягом трьох днів від моменту появи перших симптомів. Також лабораторні дані свідчать про те, що лікування працює і у випадку омікрону.

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За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Україна підписала договір із Pfizer Inc. про закупівлю 300 тис. курсів лікарського засобу (по 30 пігулок). Ще невідомо, коли "Паксловід" з’явиться в Україні, проте у серпні по регіонах країни розповсюдили інші препарати з доведеною ефективністю — "Бамбланівімаб" (Bamlanivimab) та "Етесевімаб" (Etesevimab). Ліки доставили як гуманітарну допомогу від американського благодійного фонду Direct Relief.

Це не єдині препарати, які наразі використовують для лікування COVID-19. Наприкінці грудня в США схвалили застосування пігулок "Молнупіравір", розроблені компанією Merck для лікування коронавірусу. Цікаво, що Франція однією з перших, ще в жовтні, замовила 50 тис. доз "Молнупіравіра", але вже в грудні відмовилась від закупівлі препаратів. За словами Олів’є Верана, міністра охорони здоров’я Франції, останні дослідження ліків не дали гарного результату. Дійсно, компанія Merck повідомила, що таблетки показали зниження госпіталізацій і смертей всього на 30%, замість 50%, про які йшлося до цього.

Між тим, як повідомив у ефірі "Українського радіо" Ігор Кузін, головний санітарний лікар країни і заступник міністра охорони здоров’я, у січні-березні цього року Україна повинна отримати "Молнупіравір". Принаймні, угоду на закупівлю препарату з компанією Merck підписано.

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Раніше Фокус повідомляв, що Данія першою з країн схвалила використання пігулок Merck від COVID-19. Влада країни рекомендувала вживати "Молнупіравір" виробництва Merck для лікування від COVID-19 людей з групи ризику. Разом із тим, попереджають, що новий препарат не схвалений європейським регулятором через нестачу даних про його клінічні випробування.

Нагадаємо, влада Франції скасувала замовлення на поставку антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co, пояснивши своє рішення тим, що нові результати випробування показали його низьку ефективність. Тепер французьке МОЗ розраховує на аналогічний препарат від Pfizer.