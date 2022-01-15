Суд отправил в СИЗО водителя, который жестоко избил мужчину из-за замечания о парковке

Подозреваемый может выйти на свободу в случае внесения миллиона гривен залога.

Днепровский районный суд Киева взял под стражу водителя Toyota Land Cruiser Prado, который избил мужчину из-за замечания по поводу парковки. Подозреваемый может выйти из СИЗО под залог в размере 992 тыс. грн. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в субботу, 15 января, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Ведомство добавило, что ходатайство стороны защиты подсудимого о мере пресечения в виде домашнего ареста судом было отклонено.

"Подозреваемый свою вину признал", — заявили в прокуратуре.

Напомним, в пятницу, 14 января, на улице Аболмасова в Днепровском районе Киева 24-летний водитель после замечания 44-летнего жителя столицы из-за парковки автомобиля набросился на него и сильно избил — перебросил через себя и нанес удары в разные части тела. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, он госпитализирован. Вместе с тем в сети появилась информация о том, что нападавшего якобы зовут Владислав Стеценко и он является сыном председателя Комитета физического воспитания и спорта МОН Вадима Стеценко. Помимо этого пользователи соцсетей сообщали, что приехавшая на место происшествия полиция отказалась реагировать на инцидент. Правоохранители на данный момент проверяют эту информацию.

Подозреваемому инкриминируют нарушение по ч. 1 ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Согласно этой статье ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее Фокус писал о том, как в начале года в Херсоне избили депутата горсовета от "Европейской солидарности" Игоря Осауленко. Ветеран войны получил телесные повреждения из-за просьбы не кидать петарды под ноги.