Суд відправив у СІЗО водія, який жорстоко побив чоловіка через зауваження щодо паркування

Підозрюваний може вийти на волю у разі внесення мільйона гривень застави.

Дніпровський районний суд Києва взяв під варту водія Toyota Land Cruiser Prado, який побив чоловіка через зауваження щодо паркування. Підозрюваний може вийти із СІЗО під заставу у розмірі 992 тис. грн. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання у суботу, 15 січня, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відомство додало, що клопотання сторони захисту підсудного про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту судом було відхилено.

"Підозрюваний свою провину визнав", — заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 січня, на вулиці Аболмасова у Дніпровському районі Києва 24-річний водій після зауваження 44-річного жителя столиці через паркування автомобіля накинувся на нього і сильно побив — перекинув через себе та завдав ударів у різні частини тіла. Внаслідок цього потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, його госпіталізовано. Водночас у мережі з'явилася інформація про те, що нападника нібито звуть Владислав Стеценко і він є сином голови Комітету фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка. Крім цього користувачі соцмереж повідомляли, що поліція, що приїхала на місце події, відмовилася реагувати на інцидент. Правоохоронці наразі перевіряють цю інформацію.

Підозрюваному інкримінують порушення за ч. 1 ст. 121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Згідно з цією статтею, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше Фокус писав про те, як на початку року у Херсоні побили депутата міськради від "Європейської солідарності" Ігоря Осауленка. Ветеран війни отримав тілесні ушкодження через прохання не кидати петарди під ноги.