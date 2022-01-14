У Києві спортсмен жорстко побив чоловіка після зауваження про паркування (відео)

У мережі з'явилася інформація, що патрульна поліція не стала втручатися, оскільки нападник нібито був сином чиновника з Міністерства спорту.

14 січня у Дніпровському районі Києва між двома чоловіками виникла бійка, унаслідок якої один із них потрапив у лікарню з набряком головного мозку. Конфлікт виник між мешканцем будинку на вулиці Аболмасова та водієм автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, який припаркувався у недозволеному місці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За попередніми даними, бійка виникла після того, як 44-річний чоловік зробив зауваження про неправильне паркування водію автомобіля Toyota. Як повідомляють у поліції, 24-річний киянин після зробленого йому зауваження накинувся з кулаками на чоловіка, кинув його на землю та завдав кількох ударів у різні частини тіла.

За версією журналістів, нападник нібито є сином колишнього чиновника Міністерства спорту, якого звати Стеценко Владислав. А на фото зображено його автомобіль Toyota 2008 року випуску, власником якого є Стеценко.

Як вдалося з'ясувати журналістам, медики діагностували в потерпілого набряк головного мозку. А після госпіталізації стан чоловіка погіршився.

"Інформацію про подію зареєстровано в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення всіх обставин йому буде надано правову кваліфікацію", — сказано в повідомленні.

Як розповіла виданню УНІАН прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс, у мережі з'явилася інформація про те, що патрульна поліція, котра приїхала на місце події, відмовилася вдаватися до будь-яких дій. Але що сталося насправді одразу після приїзду патрульних ще треба з'ясувати.

"Я не знаю, якими були їхні дії на місці... Ми вже за фактом помітили публікацію в інтернеті. Які були дії наших колег із патрульної поліції — зараз також з'ясовують, що сталося перед тим", — сказала Гірдвіліс.

Пізніше в поліції повідомили, що за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень 24-річного нападника киянина затримали згідно зі ст. 208 КПК України, однак ім'я порушника не оголошують.

Раніше повідомлялося, що в одному з готелів гірськолижного курорту "Буковель" відпочивальники побилися з адміністрацією готелю через несмачний сніданок. Конфлікт виник після того, як дівчина попросила замінити їй омлет, але співробітниця готелю відмовилася це зробити.

Український автомобільний гонщик Олексій Мочанов під час дорожнього конфлікту показав непристойний жест на камеру. Автор ролика заявив при цьому, що Мочанов поводився агресивно.