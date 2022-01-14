В Киеве спортсмен жестко избил мужчину после замечания о парковке (видео)

В Сети появилась информация, что патрульная полиция не стала вмешиваться, поскольку нападавший был якобы сыном чиновника из Министерства спорта.

14 января в Днепровском районе Киева между двумя мужчинами возникла потасовка, в результате которой один из них попал в больницу с отеком головного мозга. Конфликт возник между жителем дома по улице Аболмасова и водителем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который припарковался в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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По предварительным данным, драка возникла после того, как 44-летний мужчина сделал замечание о неправильной парковке водителю автомобиля Toyota. Как сообщают в полиции, 24-летний киевлянин после сделанного ему замечания накинулся с кулаками на мужчину, бросил его на землю и нанес несколько ударов в разные части тела.

По версии журналистов, нападавший мужчина якобы является сыном бывшего чиновника Министерства спорта, которого зовут Стеценко Владислав. А на фото изображен его автомобиль Toyota 2008 года выпуска, собственником которого является Стеценко.

Как удалось выяснить журналистам, медики диагностировали у пострадавшего отек головного мозга. А после госпитализации состояние мужчины ухудшилось.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Днепровском управлении полиции, после установления всех обстоятельств ему будет предоставлена правовая квалификация", — сказано в сообщении.

Как рассказала изданию УНИАН пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, в Сети появилась информация о том, что приехавшая на место происшествия патрульная полиция отказалась предпринимать какие-либо действия. Но что произошло на самом деле сразу после приезда патрульных еще предстоит выяснить.

"Я не знаю, каковы были их действия на месте…Мы уже по факту обнаружили публикацию в интернете. Какие были действия наших коллег из патрульной полиции – сейчас также выясняют, что произошло перед тем", — сказала Гирдвилис.

Позже в полиции сообщили, что по факту нанесения тяжких телесных повреждений 24-летнего нападавшего киевлянина задержали согласно ст. 208 КПК Украины, однако имя нарушителя не оглашают.

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