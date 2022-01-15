Трагедия в Карпатах: женщина погибла в свой день рождения при восхождении на Говерлу

Жертва происшествия вместе с сыном и его невестой пошли в горы, несмотря на плохую погоду.

При восхождении на гору Говерла в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области погибла 57-летняя женщина, еще два человека получили травмы. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным спасателей, инцидент произошел в субботу, 15 января, в 11:15, а все его участники являются жителями города Южное Одесской области.

Мужчина 1987 года рождения в результате происшествия был госпитализирован с травмой ноги. Также травму получила женщина 1989 года рождения, с ней работал психолог службы. Другая женщина, 1965 года рождения, погибла. Полиция начала производство по факту ее смерти.

Правоохранители также сообщили, что после инцидента 32-летней пострадавшей удалось позвонить по телефону спасателям и рассказать о произошедшем. Из-за сложных погодных условий и сильного ветра поиск туристов был затруднен. Следов насильственной смерти на теле погибшей полицейские не обнаружили.

Смерть женщины расследуют по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Журналисты ТСН выяснили, что участниками происшествия оказались житель Южного со своей невестой и матерью, чей день рождения они хотели отпраздновать восхождением на Говерлу.

"Погода в горах очень плохая — сильный штормовой ветер и весь склон Говерлы заледенел и эти туристы об этом знали, однако пренебрегли, так как считали себя достаточно подготовленными", — рассказала корреспондентка с места событий.

Туристы не дошли 800 метров до вершины горы из-за льда и ветра, поэтому начали спускаться обратно, однако поскользнулись и покатились по склону.

"Подниматься легко, а спускаться нужно было уже по льду, поэтому я поскользнулась. Метров 200 летела кубарем, головой и шеей билась все время… Были ели, я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти ели, я бы наверное спину точно сломала", — рассказала выжившая женщина.

По словам сотрудницы ГСЧС, 32-летняя пострадавшая не могла видеть, куда во время инцидента делись ее свекровь и жених, и смогла связаться со спасателями только когда пришла в себя.

Тем временем в полиции предположили, что именно из-за деревья стали причиной гибели 57-летней женщины — она, по версии правоохранителей, ударилась головой и скончалась на месте.

Спасателям удалось быстро найти пострадавших благодаря GPS-системе, хотя они находились на большом расстоянии друг от друга.

Напомним, в прошлом году украинские туристы застряли в Турции из-за суицида их товарища. Правоохранители не отпускали их до конца расследования обстоятельств гибели мужчины.

Также мы писали о том, как туристка получила серьезную травму, ударившись головой об катер во время прыжка с парашютом.