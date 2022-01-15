Трагедія в Карпатах: жінка загинула у свій день народження під час сходження на Говерлу

Жертва події разом із сином та його нареченою пішли у гори, незважаючи на погану погоду.

При сходженні на гору Говерла у Надвірнянському районі Івано-Франківської області загинула 57-річна жінка, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За даними рятувальників, інцидент стався в суботу, 15 січня, об 11.15, а всі його учасники є жителями міста Південне Одеської області.

Чоловік 1987 року народження внаслідок пригоди був госпіталізований із травмою ноги. Також травму зазнала жінка 1989 року народження, з нею працював психолог служби. Інша жінка, 1965 року народження, загинула. Поліція розпочала провадження за фактом її смерті.

Правоохоронці також повідомили, що після інциденту 32-річній потерпілій вдалося зателефонувати рятувальникам та розповісти про те, що сталося. Через складні погодні умови та сильний вітер пошук туристів був ускладнений. Слідів насильницької смерті на тілі загиблої поліцейські не виявили.

Смерть жінки розслідують за ч. 1 ст. 115 КК (навмисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок". Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.

Журналісти ТСН з'ясували, що учасниками події виявилися мешканець Південного зі своєю нареченою та матір'ю, чий день народження вони хотіли відсвяткувати сходженням на Говерлу.

"Погода у горах дуже погана — сильний штормовий вітер і весь схил Говерли заледенів і ці туристи про це знали, проте знехтували, бо вважали себе досить підготовленими", — розповіла кореспондентка з місця подій.

Туристи не дійшли 800 метрів до вершини гори з-за льоду та вітру, тому почали спускатися назад, проте послизнулися і покотилися схилом.

"Підніматися легко, а спускатися треба було вже по льоду, тому я послизнулася. Метрів 200 летіла стрімголов, головою і шиєю билася весь час... Були ялинки, я змогла ноги виставити вперед. Якби не ці ялинки, я напевно спину точно зламала б", — Розповіла жінка, що вижила.

За словами співробітниці ДСНС, 32-річна постраждала не могла бачити, куди під час інциденту поділися її свекруха та наречений, і змогла зв'язатися з рятувальниками лише коли прийшла до тями.

Тим часом у поліції припустили, що саме через дерева спричинили загибель 57-річної жінки — вона, за версією правоохоронців, вдарилася головою і померла на місці.

Рятувальникам вдалося швидко знайти постраждалих завдяки GPS-системі, хоча вони були на великій відстані один від одного.

Нагадаємо, минулого року українські туристи застрягли в Туреччині через суїцид їхнього товариша. Правоохоронці не відпускали їх до кінця розслідування обставин загибелі чоловіка.

Також ми писали про те, як туристка зазнала серйозної травми, ударившись головою об катер під час стрибка з парашутом.