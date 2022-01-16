Пьяный преподаватель колледжа в Запорожье домогался студенток (видео)

Преподаватель был в алкогольном опьянении и нецензурно выражался, домогаясь студенток.

Заведующий кафедрой дизайна электро-технического колледжа Запорожья Виталий Гончаренко домогается своих студенток и их мам, о чем свидетельствует видео, размещенное на одном из местных пабликов в Telegram.

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"Ладно, пойду бухать, может Снежана еще приедет" — говорит на видео преподаватель.

Одна из студенток говорит ему, что Снежана замужем, но это его не остановило.

"Хотелось бы секса по-дружески. Дружески ми*ет, что она сделает?"- ответил Гончаренко.

Одногрупницы девушки, которой интересовался преподаватель, посоветовали ему искать свободную спутницу, но он продолжал диалог.

Еще мужчина рассказывал на видео о своей сексуальной жизни. Выяснилось, что однажды его чуть не уволили с работы из-за сексуального скандала. Исходя из видео, завкафедрой уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов студентов, на него неоднократно жаловались, но руководство колледжа его покрывает. Полиция уже приняла ко вниманию видеодоказательство и обещает разобраться.

Ранее сообщалось, что в Кракове чиновник пытался принудить коллегу к сексу с участником делегации из Львова.

Также Фокус писал, что 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в домогательствах студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.