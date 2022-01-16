П'яний викладач коледжу у Запоріжжі домагався студенток (відео)

Викладач був у алкогольному сп'янінні і нецензурно висловлювався, домагаючись студенток.

Завідувач кафедри дизайну електротехнічного коледжу Запоріжжя Віталій Гончаренко домагається своїх студенток та їхніх мам, про що свідчить відео, розміщене на одному з місцевих пабликів у Telegram.

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"Добре, піду бухати, можего Сніжана ще приїде" — говорить на відео викладач.

Одна зі студенток каже йому, що Сніжана одружена, але це його не зупинило.

"Хотілося б сексу по-дружньому. Дружнього мі*ету, що вона зробить?" — відповів Гончаренко.

Одногрупниці дівчини, якою цікавив викладач, порадили йому шукати вільну супутницю, але він продовжував діалог.

Ще чоловік розповідав на відео про своє сексуальне життя. З'ясувалося, що одного разу його мало не звільнили з роботи через сексуальний скандал. Виходячи з відео, завкафедрою вже перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За словами студентів, на нього неодноразово нарікали, але керівництво коледжу його покриває. Поліція вже взяла до уваги відеодоказ і обіцяє розібратися.

Раніше повідомлялося, що у Кракові чиновник намагався примусити колегу до сексу з учасником делегації зі Львова.

Також Фокус писав, що 75-річного актора Володимира Талашка звинуватили у домаганнях студентки Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого.