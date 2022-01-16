В Киеве угонщик Mercedes на скорости под 200 км/час протаранил Smart и снес ограждение возле ТЦ (видео)

Владелец авто забыл ключи в машине, чем и воспользовался проходивший мимо злоумышленник. Он завел авто и поехал кататься по городу на высокой скорости, о чем с гордостью рассказал после задержания.

В Голосеевском райне Киева угонщик автомобиля Mercedes C200 столкнулся с курьерским Smart и врезался в ограждение торгового центра. Детали и кадры с места ДТП появились на странице "Вартові еспресо" в Facebook.

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Согласно обнародованной информации, автомобильная авария произошла в ночь с 15 на 16 января. Как рассказал владелец иномарки, он из-за собственной невнимательности оставил в машине под домом коробку с вещами, в которой, среди прочего, были и ключи. Среди ночи в авто заглянул прохожий. Поскольку ключи находились в салоне, дверь транспортного средства открылась без проблем. Он взял ключи, завел Mercedes и поехал кататься, причем, как позже сам рассказал полицейским, он разогнался почти до 200 км.

На улице Антоновича на одном из перекрестков угонщик не справился с управлением, и, ударив автомобиль службы доставки, снес часть ограждения перед ТЦ, существенно разбив переднюю часть украденной машины. У Smart тоже серьезные повреждения.

Уже будучи в наручниках, задержанный с восторгом рассказывал полицейским, на какой скорости погонял по столице. Увидев, что его снимают, он потребовал выключить камеру.

ДТП обошлось без травмированных.

Напомним, 14 января в Одессе на автомобиле Mercedes разбилась жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория. А 12 января в Харьковской области на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь двух мужчин. Также в происшествии пострадали двое малолетних пассажиров.