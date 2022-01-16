У Києві викрадач Mercedes на швидкості під 200 км/годину протаранив Smart та зніс огорожу біля ТЦ (відео)

Власник авто забув ключі в машині, чим і скористався зловмисник. Він завів авто та поїхав кататися містом на високій швидкості, про що з гордістю розповів після затримання.

У Голосіївському райні Києва викрадач автомобіля Mercedes C200 зіткнувся з кур'єрським Smart та врізався в огорожу торговельного центру. Деталі та кадри з місця ДТП з'явилися на сторінці "Вартові еспресо" у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Згідно з оприлюдненою інформацією, автомобільна аварія сталася в ніч із 15 на 16 січня. Як розповів власник іномарки, він через свою неуважність залишив у машині під будинком коробку з речами, в якій, серед іншого, були й ключі. Серед ночі до авто заглянув перехожий. Оскільки ключі були в салоні, двері транспортного засобу відчинилися без проблем. Він узяв ключі, завів Mercedes і поїхав кататися, причому, як пізніше сам розповів поліцейським, розігнався майже 200 км.

На вулиці Антоновича на одному з перехресть викрадач не впорався з керуванням, і, вдаривши автомобіль служби доставки, зніс частину огорожі перед ТЦ, суттєво розбивши передню частину викраденої машини. У Smart теж серйозні ушкодження.

Коли вже був у кайданках, затриманий із захопленням розповідав поліцейським, на якій швидкості поганяв столицею. Побачивши, що його знімають, він вимагав вимкнути камеру.

ДТП обійшлася без травмованих.

Нагадаємо, 14 січня в Одесі на автомобілі Mercedes розбилася дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія. А 12 січня в Харківській області на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася смертельна ДТП, яка забрала життя двох чоловіків. Також у пригоді постраждали двоє малолітніх пасажирів.