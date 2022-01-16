Новая украинская авиакомпания Air Ocean приостановила полеты: в чем причина

Среди причин называют нужду в техобсуживании суден, это официальная версия авиакомпании. Но СМИ предполагают, что имели место и финансовые трудности.

В Украине компания Air Ocean, которая начала свою деятельность осенью 2021 года, сообщила о приостановке полетов и извинилась перед людьми, которые приобрели билеты на рейсы. Об этом говорится в пресс-службе авиакомпании.

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Среди причин такого шага называют: задержку поставки воздушных судов и необходимость проведения планового технического обслуживания самолетов, эксплуатируемых в настоящее время. Возобновить деятельность хотят в марте.

Тем, кто купил билеты на сайте компании, обещают вернуть деньги в автоматическом режиме. Если же билет приобретен у агента, то к нему и стоит обращаться на счет средств. Также есть возможность сохранить билет до следующего полета, а на покупку еще одного предлагают скидку 50%.

Однако на сайте Airnews предполагают, что есть другие причины остановки рейсов Air Ocean. Основная из них — финансовые трудности. Но есть и другие:

Неизвестные собственники с неизвестным запасом прочности.

Использование Ан-148 из России. Там эти самолеты остановились из-за проблем с обслуживанием. Стоило ожидать такого и у нас при интенсивной эксплуатации этих машин. Хотя модель совершила первый полет еще в 2004 году, Ан-148 в больших количествах так и не использовался при совершении регулярных рейсов. Большинство выпущенных машин сейчас если и летает, то обеспечивает потребности спецведомств России. В Украине до недавнего времени на крыле Ан-148 находился только в одном экземпляре — во флоте авиакомпании "Украина", которая занимается перевозкой президента и премьер-министра. Это означает, что не сформирован достаточный запас запчастей в разных аэропортах, чтобы самолет можно было оперативно починить, как это происходит с самолетами Boeing, Airbus или Embraer.

Фокусировка на внутренних рейсах без поддержки за счет прибыльных чартеров и международных рейсов. Это требовало постоянной дотации.

Журналисты говорят, что еще один самолет должен был поступить в конце января, но его планировали использовать для международных рейсов.

Также они говорят, что самолеты авиакомпании Air Ocean пролетали только два месяца, а перед этим они явно прошли мощное техническое обслуживание. Даже если и что-то не так, этот процесс занимает не месяцы, а дни.

О плановом техническом обслуживании было известно сильно заранее, и об изменении графика можно было предупредить за достаточный срок, считают журналисты.

Напомним, украинский авиаперевозчик Air Ocean Airlines запустил первый рейс "Киев — Николаев" 2 ноября.

Еще сообщалось, что Air Ocean Airlines в начале ноября 2021 года показала расписание и промо-цены на билеты.