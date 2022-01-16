Нова українська авіакомпанія Air Ocean призупинила польоти: у чому причина

Серед причин називають потребу в техобслуговуванні суден, це офіційна версія авіакомпанії. Але ЗМІ припускають, що мали місце фінансові труднощі.

В Україні компанія Air Ocean, яка розпочала свою діяльність восени 2021 року, повідомила про призупинення польотів та вибачилася перед людьми, які придбали квитки на рейси. Про це йдеться у прес-службі авіакомпанії.

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Серед причин такого кроку називають: затримку постачання повітряних суден та необхідність проведення планового технічного обслуговування літаків, які зараз експлуатуються. Відновити діяльність хочуть у березні.

Тим, хто купив квитки на сайті компанії, обіцяють повернути гроші в автоматичному режимі. Якщо ж квиток придбаний у агента, то до нього варто звертатися на рахунок коштів. Також є можливість зберегти квиток до наступного польоту, а на придбання ще одного пропонують знижку 50%.

Однак, на сайті Airnews припускають, що є інші причини зупинки рейсів Air Ocean. Основна з них – фінансові труднощі. Але є й інші:

Невідомі власники із невідомим запасом міцності.

Використання Ан-148 із Росії. Там ці літаки зупинилися через проблеми з обслуговуванням. Варто очікувати такого і у нас за інтенсивної експлуатації цих машин. Хоча модель здійснила перший політ ще в 2004 році, Ан-148 у великих кількостях так і не використовувався під час регулярних рейсів. Більшість випущених машин зараз, якщо і літає, то забезпечує потреби спецвідомств Росії. В Україні донедавна на крилі Ан-148 знаходився лише в одному екземплярі — у флоті авіакомпанії "Україна", яка займається перевезенням президента та прем'єр-міністра. Це означає, що не сформований достатній запас запчастин у різних аеропортах, щоб літак можна було оперативно полагодити, як це відбувається з літаками Boeing, Airbus або Embraer.

Фокусування на внутрішніх рейсах без підтримки за рахунок прибуткових чартерів та міжнародних рейсів. Це потребувало постійної дотації.

Журналісти кажуть, що ще один літак мав надійти наприкінці січня, але його планували використати для міжнародних рейсів.

Також вони кажуть, що літаки авіакомпанії Air Ocean пролітали лише два місяці, а перед цим вони явно пройшли потужне технічне обслуговування. Навіть якщо щось не так, цей процес займає не місяці, а дні.

Про планове технічне обслуговування було відомо заздалегідь, і про зміну графіка можна було попередити за достатній термін, вважають журналісти.

Нагадаємо, український авіаперевізник Air Ocean Airlines запустив перший рейс "Київ — Миколаїв" 2 листопада.

Ще повідомлялося, що Air Ocean Airlines на початку листопада 2021 року показала розклад та промо-ціни на квитки.