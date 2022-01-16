Печатные СМИ обязали издавать на украинском языке, но не все

Свежий выпуск журнала "Фокус" уже вышел на украинском. Местным СМИ дали время переходного периода на украинский язык до 2024 года.

С 16 января в Украине начал действовать закон об обязательном украинском языке в печатных СМИ. Речь идет о газетах и журналах, говорится на сайте парламента.

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Издания, которые печатают в русской версии, теперь обязаны или заменить ее на украинскую, или выпускать параллельно тиражи на украинском языке. Затраты издателей на полиграфию соответственно увеличатся.

Однако требования не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания.

Среди СМИ, которые уже выпускают свое издание в украинской версии, есть и журнал Фокус. На государственном языке издание начали выпускать с 14 января.

Как сообщалось, с 16 января прошлого года на украинском языке обязали подавать информацию в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Через полгода в Украине начали действовать новые нормы языкового закона, которые затрагивают использование государственного языка в таких сферах, как культура, туризм, книгоиздательство и распространение книжной продукции.