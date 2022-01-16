Друковані ЗМІ зобов'язали видавати українською, але не всі

Свіжий випуск журналу "Фокус" вже вийшов українською. Місцевим ЗМІ дали час перехідного періоду на українську мову до 2024 року.

З 16 січня в Україні почав діяти закон про обов'язкову українську мову у друкованих ЗМІ. Йдеться про газети та журнали, повідомляється на сайті парламенту.

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Видання, які друкують у російській версії, тепер зобов'язані або замінити її українською, або випускати паралельно тиражі українською мовою. Витрати видавців на поліграфію відповідно збільшаться.

Проте вимоги не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та наукові видання.

Серед ЗМІ, які вже видають своє видання в українській версії, є і журнал «Фокус». Державною мовою видання почали випускати з 14 січня.

Як повідомлялося, з 16 січня минулого року українською мовою зобов'язали подавати інформацію у цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню тощо.

Через півроку в Україні почали діяти нові норми мовного закону, які стосуються використання державної мови у таких сферах, як культура, туризм, книговидавництво та розповсюдження книжкової продукції.