Разбирать будут до конца недели: в Киеве начали демонтаж главной елки Украины (фото, видео)

Сначала демонтируют новогоднюю ярмарку, украшения на локациях, а уже после приступят к гирляндам и игрушкам на дереве. Звезду с верхушки снимут через 2-3 дня.

В Киеве начали убирать с Софийской площади главную елку страны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Вокруг новогоднего дерева был рождественский вертеп из фигурок Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Это все рабочие уже убрали и отвезли.

При этом новогодние локации на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов будут работать до 23 января.

Как сообщает Сегодня, люди недовольны, что елку не оставили до праздника Крещения. Но организаторы говорят, что ничего поделать не могут.

Елку на Софийской площади будут разбирать несколько дней. Сначала уберут мелочь – в виде украшений на разных локациях по площади, а потом приступят к демонтажу гирлянд и игрушек с елки. Отметим, что дерево украшает 10-километровая гирлянда и 20 тысяч игрушек красного и золотистого цвета.

[ + – ] в Киеве начали убирать елку [ + – ] в Киеве начали убирать елку [ + – ] в Киеве начали убирать елку [ + – ] в Киеве начали убирать елку [ + – ] в Киеве начали убирать елку [ + – ] в Киеве начали убирать елку

Звезду на верхушке елки уберут через 2-3 дня, для чего понадобиться огромный кран.

Напомним, 18 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Вокруг нее разместили фигуры героев Рождества — Иисуса, Божьей Матери и ангелочков.

Обустройство новогоднего городка в Киеве на Софийской площади обошлось местной власти в более двух миллионов гривен.