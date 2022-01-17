Розбиратимуть до кінця тижня: у Києві розпочали демонтаж головної ялинки України (фото, відео)

Спочатку демонтують новорічний ярмарок, прикраси на локаціях, а вже потім розпочнуть гірлянди та іграшки на дереві. Зірку з верхівки знімуть через 2-3 дні.

У Києві почали прибирати із Софійської площі головну ялинку країни. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Навколо новорічного дерева був різдвяний вертеп із фігурок Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Це все робітники вже прибрали та відвезли.

При цьому новорічні локації на Контрактовій площі та Арка дружби народів працюватимуть до 23 січня.

Як повідомляє Сегодня, люди незадоволені, що ялинку не залишили до свята Водохреща. Але організатори кажуть, що нічого вдіяти не можуть.

Ялинку на Софійській площі розбиратимуть кілька днів. Спочатку приберуть дрібниці — у вигляді прикрас на різних локаціях на площі, а потім розпочнуть демонтаж гірлянд та іграшок з ялинки. Зазначимо, що дерево прикрашає 10-кілометрова гірлянда та 20 тисяч іграшок червоного та золотистого кольору.

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Зірку на верхівці ялинки приберуть через 2-3 дні, для чого знадобиться величезний кран.

Нагадаємо, 18 грудня у Києві запалили вогні на головній ялинці країни. Навколо неї розмістили постаті героїв Різдва — Ісуса, Божої Матері та янголят.

Облаштування новорічного містечка в Києві на Софійській площі коштувало місцевій владі понад два мільйони гривень.