Сообщили американцы. В Карпатах украинцы спасли травмированного поляка (фото)

Спасатели нашли туриста и провели его на свой пост Яворник. Его отпустят 18 января, так как сегодня помешала суровая погода.

В Закарпатской области спасатели поисково-спасательного поста Яворник нашли травмированного туриста из Польши, сообщает ГСЧС Украины.

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17 января днем к спасателям поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что по определенным координатам близ горы Поп Иван (ориентировочно 200 м. от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист.

Для оказания помощи пострадавшему вблизи г. Поп Иван было направлено трое спасателей. Через час его нашли и сопроводили на г. Поп Иван к месту дислокации поста спасателей Яворник. Из-за усложненных погодных условий мужчину спустят с горы 18 января.

[ + – ] спасатели помогли туристу Фото: ГСЧС [ + – ] спасатели помогли туристу [ + – ] спасатели помогли туристу

Сейчас на горе Поп Иван температура воздуха -13 градусов, порывы ветра до 20 м/с, видимость до 10 м/с.

Напомним, ранее в Карпатах спасатели и волонтеры искали туриста из Киева, который пропал на горе Гимба. Позже спасательно-поисковой отряд нашел его мертвым.