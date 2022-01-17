Повідомили американці. В Карпатах українці врятували травмованого поляка (фото)

Рятувальники знайшли туриста і провели його на свій пост Явірник. Його відпустять 18 січня, тому що сьогодні завадила сувора погода.

У Закарпатській області рятувальники пошуково-рятувального посту Явірник знайшли травмованого туриста з Польщі, повідомляє ДСНС України.

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17 січня вдень до рятувальників надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що за певними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист.

Для надання допомоги потерпілому поблизу гори Піп Іван було направлено трьох рятувальників. За годину його знайшли та супроводили на гору Піп Іван до місця дислокації посту рятувальників Явірник. Через ускладнені погодні умови чоловіка спустять із гори 18 січня.

[ + – ] Рятувальники допомогли туристу Фото: ГСЧС [ + – ] Рятувальники допомогли туристу [ + – ] Рятувальники допомогли туристу

Нині на горі Піп Іван температура повітря -13 градусів, пориви вітру до 20 м/с, видимість до 10 м/с.

Нагадаємо, раніше у Карпатах рятувальники та волонтери шукали туриста з Києва, який зник на горі Гимба. Пізніше рятувально-пошуковий загін знайшов його мертвим.