Сумчанин сделал 20 вакцинаций от Covid-19

По словам молодого человека, он сделал это ради популярности.

Житель Сумской области Алексей сделал более 20 прививок от Covid-19. Молодой человек решил стать знаменитым и уколоть 30 доз вакцины от коронавируса. В Сумах парню отказали делать более двух вакцинаций, поэтому он отправился в Харьков, где, по его словам, ему делали дополнительные прививки за комплименты. Об этом сообщается в сюжете канала Украина

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По его словам, однажды он сделал 5 прививок в день. Парень заверил, что после прививок чувствует себя хорошо и будет делать еще, его цель — уколоть 30 доз вакцин.

"Хотел просто быть в Харькове популярным", – объясняет он.

Бывший семейный врач объясняет действия парня по-другому: Алексей понял, что в больнице можно жить и есть бесплатно, когда оформлял группу по инвалидности. А по словам доктора, которая делала первую прививку, Алексей всем рассказал, что делает прививку от коронавируса за талоны на еду, которые ему дают медики.

"Мне начали звонить люди, соседи и интересоваться, как я могла давать ему талоны на еду и зачем я это делаю", – рассказывает медик.

Как рассказывает Алексей, в Харькове его вакцинировали за комплименты.

"Сумел с девушками болтать. Я им говорил, что у вас очень красивые ножки, красивые колготки. И они мне кололи", — говорит парень.

На самом же деле парень ходит в пункты массовой вакцинации, где чаще всего нет компьютеров. Информация в базу вносится позже, а врач не может посмотреть, сколько вакцин у пациента уже есть.

В системе Helsi, в которой можно записаться на прививку, нет никаких предохранителей на такой случай. Именно в этой программе у Алексея есть 20 записей на вакцинацию.

Однако сформировать сертификат пациент с десятком прививок не сможет, потому что не будет соблюден интервал между вакцинами и это вызовет ошибку при формировании сертификата. Об этом рассказал директор Helsi Евгений Донец.

По словам директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, Алексей в Украине такой не один, поэтому просит бригады в пунктах массовой вакцинации быть внимательными.

Напомним, ВОЗ готова вакцинировать 70% населения Земли, Украина – производить лекарства от COVID-19. Ранее сообщалось, что частые бустеры против коронавируса могут ослабить иммунную систему.