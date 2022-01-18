Сумчанин зробив 20 щеплень від Covid-19

За словами хлопця, він зробив це заради популярності.

Мешканець Сумської області Олексій зробив більше 20 щеплень проти Covid-19. Хлопець вирішив стати знаменитим та вколоти 30 доз вакцини від коронавірусу. У Сумах понад два щеплення хлопцеві відмовили робити, тож він подався у Харків, де, за його словами, йому робили додаткові щеплення за компліменти. Про це йдеться у сюжеті каналу Україна

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За його словами, одного разу він зробив 5 щеплень за день. Хлопець запевнив, що після прививок почувається добре та буде робити ще, його мета — вколоти 30 доз вакцин.

"Хотів просто бути в Харкові популярним", — пояснює він.

Колишня сімейна лікарка пояснює дії хлопця по-іншому: Олексій зрозумів, що в лікарні можна жити та їсти безплатно, коли оформляв групу з інвалідності. А за словами доктора, яка робила перше щеплення, Олексій усім розповів, що робить щеплення від коронавірусу за талони на їжу, які йому дають медики.

"Мені почали дзвонити люди, сусіди та цікавитися, як я могла давати йому талони на їжу та навіщо я це роблю", — розповідає медик.

Як розповідає Олексій, у Харкові йому робили щеплення за компліменти.

"Зумів з девушками балакать. Я їм казав, що у вас дуже красиві ножки, красиві колготки. І вони мені кололи", — каже хлопець.

Насправді ж хлопець ходить у пункти масової вакцинації, де частіше за все, немає комп’ютерів. Інформація в базу додається пізніше, а лікар не може подивитися, скільки вакцин у пацієнта вже є.

У системі Helsi, через яку можна записатися на щеплення немає жодних запобіжників на такий випадок. Саме в цій програмі в Олесія є 20 записів на вакцинацію.

Проте сформувати сертифікат пацієнт з десятком щеплень не зможе, тому що не буде дотриманий інтервал між вакцинами й це викличе помилку при формуванні сертифікату. Про це розповів директор Helsi Євген Донець.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, Олексій в Україні такий не один, тож просить бригади в пунктах масової вакцинації бути уважними.

Нагадаємо, ВООЗ готова вакцинувати 70% населення Землі, Україна — виготовляти ліки від COVID-19. Раніше повідомлялося, що часті бустери проти коронавірусу можуть послабити імунну систему.