Киевские "Жуляны" не смогли принять самолеты из-за непогоды: их направили во Львов (фото)

Пассажиры, которые прибыли во львовский аэропорт, отправились в столицу на автобусах.

Из-за непогоды в Киеве Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны". Об этом говорится в пресс-службе аэропорта.

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Львовский аэропорт дополнительно принял пять рейсов, которые должны были отправиться в "Жуляны":

Рейс WZZ6270 из Вроцлава;

Рейс WZZ1567 из Варшави;

Рейс WZZ6232 из Пардубицы;

Рейс WZZ6278 из Вильнюса;

Рейс WZZ6044 из Рима.

Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели на автобусы и отправились в столицу.

[ + – ] самолеты в аэропорту Львова [ + – ] самолеты в аэропорту Львова [ + – ] самолеты в аэропорту Львова

Несмотря на то, что 17 января во Львове бушевал ветер и была зимняя молния, полеты в аэропорту не отменили.

Отметим, что в киевском аэропорту "Жуляны" по состоянию на 18 января мороз хоть и незначительный, зато бушует сильный ветер — 29 км/ч, облачно.

17 января из-за обрыва контактной линии в Киеве остановились троллейбусы, которые курсируют в сторону международного аэропорта "Жуляны".

Ранее в международном аэропорту "Черновцы" имени космонавта Леонида Каденюка приостановили регулярное авиасообщение из-за непогоды. Пассажирам пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты.