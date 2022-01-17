На место инцидента направили специалистов для устранения неполадок. Движение троллейбусов, как сообщают в "Киевпасстрансе", организовали по другому маршруту.

Из-за обрыва контактной линии в Киеве остановились тролейбусы, которые курсируют в сторону международного аэропорта "Жуляны", куда прибыл пятый президент Петр Порошенко. Об этом информирует пресс-служба "Киевпасстранса".

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По данным муниципальной компании, задерживается движение троллейбусов № 3, 40, 40К, которые курсируют из центра Киева в аэропорт "Жуляны".

Как сообщают в "Киевпасстрансе", сбой в работе общественного транспорта произошел из-за обрыва контактной линии, и на место инцидента уже направили специалистов.

"Задерживается движение троллейбусов № 3, 40, 40К по ул. Соломенская-Алексеевская в направлении Железнодорожного массива по техническим причинам. На место направлена ​​ответственная служба предприятия. Движение троллейбусов организовано по маршруту троллейбуса №9", — говорится в сообщении пресс-службы.

[ + – ] В Киеве остановились троллейбусы, курсирующие в аэропорт "Жуляны", куда прилетел Порошенко

Об обрыве контактной линии также сообщил Telegram-канал "Киев оперативный".

[ + – ] В Киеве остановились троллейбусы, которые курсируют в аэропорт "Жуляны"

Также пресс-служба "Киевпасстранса" предупреждала об отмене ряда рейсов городской электрички. Как рассказывали в коммунальном предприятии, в период с 17 по 19 января в Киеве по техническим причинам не будут курсировать следующие рейсы:

17.01.22(утро):

№7307 от ст. Дарница;

№7308 от ст. Киев-Волынский;

№7315 от ст. Дарница;

№7316 от ст. Киев-Волынский

17.01.22(вечер):

№7416 от ст. Борщаговская;

№7423 от ст. Дарница;

№7424 от ст. Борщаговская;

№7431 от ст. Дарница

18.01.22 (утро):

№7307 от ст. Дарница;

№7308 от ст. Киев-Волынский;

№7315 от ст. Дарница;

№7316 от ст. Киев-Волынский

18.01.22(вечер):

№7416 от ст. Борщаговская;

№7423 от ст. Дарница;

№7424 от ст. Борщаговская;

№7431 от ст. Дарница

19.01.22(утро):

№7307 от ст. Дарница;

№7308 от ст. Киев-Волынский;

№7315 от ст. Дарница;

№7316 от ст. Киев-Волынский

19.01.22(вечер):

№7416 от ст. Борщаговская;

№7423 от ст. Дарница;

№7424 от ст. Борщаговская;

№7431 от ст. Дарница

Напомним, утром 17 января пятый президент Петр Порошенко, которого обвиняют в государственной измене, прилетел в Киев. Рейсовый самолет компании WizzAir, как и ожидалось, приземлился в международном аэропорту "Жуляны" около 9:05 по киевскому времени.

У аэропорта "Жуляны", куда прилетел Петр Порошенко, собрался многочисленный митинг в поддержку пятого президента. Сторонники нардепа от ЕС пришли с транспарантами "Порох, мы с тобой" и "Руки прочь от Порошенко", а перед входом в "воздушную гавань" установили сцену с экраном.