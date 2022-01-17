На місце інциденту спрямували фахівців для усунення несправностей. Рух тролейбусів, як повідомляють у "Київпастрансі", організували іншим маршрутом.

Через обрив контактної лінії у Києві зупинилися троллейбуси, які курсують у бік міжнародного аеропорту "Жуляни", куди прибув п'ятий президент Петро Порошенко. Про це інформує пресслужба "Київпастрансу".

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За даними муніципальної компанії, затримується рух тролейбусів №3, 40, 40К, які курсують з центру Києва в аеропорт "Жуляни".

Як повідомляють у "Київпастрансі", збій у роботі громадського транспорту стався через обрив контактної лінії, і на місце інциденту вже спрямували фахівців.

"Затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська-Олексіївська у напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце спрямована ​​відповідна служба підприємства. Рух тролейбусів організований за маршрутом тролейбуса №9", — йдеться у повідомленні .

[ + – ] У Києві зупинилися тролейбуси, що курсують до аеропорту "Жуляни", куди прилетів Порошенко

Про обрив контактної лінії також повідомив Telegram-канал "Київ оперативний".

[ + – ] У Києві зупинилися тролейбуси, які курсують до аеропорту "Жуляни"

Також пресслужба "Київпастрансу" попереджала про скасування низки рейсів міської електрички. Як розповідали в комунальному підприємстві, у період із 17 по 19 січня у Києві з технічних причин не курсуватимуть такі рейси:

17.01.22 (ранок):

№7307 від ст. Дарниця;

№7308 від ст. Київ-Волинський;

№7315 від ст. Дарниця;

№7316 від ст. Київ-Волинський

17.01.22 (вечір):

№7416 від ст. Борщагівська;

№7423 від ст. Дарниця;

№7424 від ст. Борщагівська;

№7431 від ст. Дарниця

18.01.22 (ранок):

№7307 від ст. Дарниця;

№7308 від ст. Київ-Волинський;

№7315 від ст. Дарниця;

№7316 від ст. Київ-Волинський

18.01.22 (вечір):

№7416 від ст. Борщагівська;

№7423 від ст. Дарниця;

№7424 від ст. Борщагівська;

№7431 від ст. Дарниця

19.01.22 (ранок):

№7307 від ст. Дарниця;

№7308 від ст. Київ-Волинський;

№7315 від ст. Дарниця;

№7316 від ст. Київ-Волинський

19.01.22 (вечір):

№7416 від ст. Борщагівська;

№7423 від ст. Дарниця;

№7424 від ст. Борщагівська;

№7431 від ст. Дарниця

Нагадаємо, вранці 17 січня п'ятий президент Петро Порошенко, якого звинувачують у державній зраді, прилетів у Київ. Рейсовий літак компанії WizzAir, як і очікувалося, приземлився у міжнародному аеропорту "Жуляни" приблизно о 09:05 за київським часом.

Біля аеропорту "Жуляни", куди прилетів Петро Порошенко, зібрався численний мітинг на підтримку п'ятого президента. Прихильники нардепа від ЄС прийшли з транспарантами "Порох, ми з тобою" та "Руки геть від Порошенка", а перед входом до "повітряної гавані" встановили сцену з екраном.