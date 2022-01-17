Біля аеропорту "Жуляни", куди має прилетіти Порошенко, зібрався мітинг його прихильників (фото)

На повернення п'ятого президента України очікують майже 1 000 осіб. Демонстранти прийшли з транспарантами "Порох, ми з тобою" та "Руки геть від Порошенка".

Біля київського аеропорту "Жуляни" ("Київ" ім. Сікорського), куди має прибути літак із п'ятим президентом України Петром Порошенком, прихильники політика змонтували сцену для мітингу. Підтримати лідера партії "Європейська солідарність" прийшли майже 1 000 осіб. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Фокусу.

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Біля аеропорту звучить музика, плануються виступи народних депутатів від "Європейської солідарності" на підтримку Порошенка, зокрема Олега Синютки та Михайла Бондаря. Серед мітингувальників є люди різного віку — як студенти, так і пенсіонери.

В учасників заходу помічені транспаранти з написами "Київ за Порошенком", "Армія, мова віра, НАТО+ЄС. Порох, ми з тобою", "Повернемо країні гідність", "Зелена диктатура", червоно-чорними прапорами та державною символікою. Також мітингувальники тримають плакати із написами "Київ", "Харків", "Суми", "Одеса" тощо.

Також на демонстрації звучать гасла "Слава Україні", "Європі — так, Митному союзу — ні". Також ведучий мітингу зі сцени закликав прихильників Порошенка знімати на відео, якщо буде помічено, що "хтось комусь роздає гроші", припустивши, що влада може підкуповувати протестувальників, щоб вони покинули захід.

Прихильники п’ятого президента стверджують, що приїхали підтримати політика, бо вони виступають за європейський напрямок для України.

На вході до аеропорту стоять приблизно 30 правоохоронців. Усередину "Жулянів" впускають переважно журналістів і пасажирів.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у виробництві про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними за цим провадженням також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

24 грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента для доставлення до суду. Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання про взяття під варту Петра Порошенка з можливістю внести заставу в розмірі 1 млрд гривень. Водночас політик висловив упевненість, що його не заарештують після прибуття до України.

6 січня суд заарештував усі активи та майно політика.