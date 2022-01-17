У аэропорта "Жуляны", куда должен прилететь Порошенко, собрался митинг его сторонников (фото)

Возвращения пятого президента Украины ожидают около 1000 человек. Демонстранты пришли с транспарантами "Порох, мы с тобой" и "Руки прочь от Порошенко".

У киевского аэропорта "Жуляны" ("Киев" им. Сикорского), куда должен прибыть самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, сторонники политика смонтировали сцену для митинга. Поддержать лидера партии "Европейская солидарность" пришли около 1000 человек. Об этом с места событий сообщает корреспондентка Фокуса.

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Возле аэропорта звучит музыка, планируются выступления народных депутатов от "Европейской солидарности" в поддержку Порошенко, в частности, Олега Синютки и Михаила Бондаря. Среди митингующих есть люди разных возрастов — как студенты так и пенсионеры.

У участников мероприятия замечены транспаранты с надписями "Киев за Порошенко", "Армия, язык вера, НАТО+ЕС. Порох, мы с тобой", "Вернем стране достоинство", "Зеленая диктатура", красно-черными флагами и государственной символикой. Также митингующие держат плакаты с надписями "Киев", "Харьков", "Сумы", "Одеса" и т.д.

Также на демонстрации звучат лозунги "Слава Украине", "Европе — да, Таможенному союзу — нет". Также ведущий митинга со сцены призвал сторонников Порошенко снимать на видео, если будет замечено, что "кто-то кому-то раздает деньги", предположив, что власти могут подкупать протестующих, чтобы они покинули мероприятие.

Сторонники пятого президента утверждают, что приехали поддержать политика, потому что они выступают за европейское направление для Украины.

На входе в аэропорт стоят около 30 правоохранителей. Внутрь "Жулянов" впускают преимущественно журналистов и пассажиров.

Напомним, 20 декабря прошлого года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

24 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента для доставки в суд. Офис генпрокурора подтвердил информацию о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен. Вместе с тем политик выразил уверенность, что его не арестуют по прибытии в Украину.

6 января суд арестовал все активы и имущество политика.