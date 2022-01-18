Київські "Жуляни" не змогли прийняти літаки через негоду: їх направили до Львова (фото)

Пасажири, які прибули у львівський аеропорт, вирушили до столиці автобусами.

Через негоду в Києві Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького став запасним для київського аеропорту "Жуляни". Про це йдеться в пресслужбі аеропорту.

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Львівський аеропорт додатково прийняв п'ять рейсів, які мали вирушити до "Жулян":

Рейс WZZ6270 з Вроцлава;

Рейс WZZ1567 з Варшави;

Рейс WZZ6232 з Пардубиці;

Рейс WZZ6278 з Вільнюса;

Рейс WZZ6044 з Риму.

Усі пасажири, які прибули до Львова, пересіли на автобуси та вирушили до столиці.

[ + – ] літаки в аеропорту Львова [ + – ] літаки в аеропорту Львова [ + – ] літаки в аеропорту Львова

Попри те, що 17 січня у Львові вирував вітер і була зимова блискавка, польоти в аеропорту не скасували.

Зазначимо, що в київському аеропорту "Жуляни" станом на 18 січня мороз хоч і незначний, тому бушує сильний вітер — 29 км/год, хмарно.

17 січня через обрив контактної лінії в Києві зупинилися тролейбуси, які курсують у бік міжнародного аеропорту "Жуляни".

Раніше в міжнародному аеропорту "Чернівці" імені космонавта Леоніда Каденюка призупинили регулярне авіасполучення через негоду. Пасажирам пообіцяли повернути гроші за невикористані квитки.