"Говорю на украинском": белорусская IT-компания отказала кандидату из-за языкового вопроса

Рекрутер компании Andersen People отказала в найме на работу из-за того, что соискатель отказался общаться на русском языке в украинском офисе. Инцидент привлек внимание омбудсмена Украины

Белорусская IT-компания Andersen People, имеющая офисы в Украине, отказала кандидату в найме на работу из-за украинского языка. Историю описал в Facebook Богдан Мельник, который пытался получить вакансию в компании.

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По его словам, рекрутер не обратила внимание на профессиональный уровень, владение английским языком и другие навыки кандидата.

"Я не могу работать в компании, у которой есть офисы в 6 городах Украины исключительно потому, что я говорю по-украински", ㅡ отметил Мельник.

Мужчина опубликовал скриншот переписки с рекрутером по имени Алеся. Девушка интересовалась, говорит ли Мельник по-русски и акцентировала внимание, что команда общается в основном на этом языке.

[ + – ] Andersen People Фото: скриншот из Facebook

Мельник ответил Алесе, что будет общаться на русском только с иностранцами, а не с украинской командой.

Как отреагировала омбудсмен?

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что таким ответом менеджер по персоналу компании Andersen People нарушила требования украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и принцип недискриминации, который закреплен в 24-й статье Конституции Украины.

Денисова потребовала от руководства украинского филиала компании ООО "АНДЕРСЕНЛАБ" провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы, возобновить права кандидата на вакантную должность и не допускать акты дискриминации в будущем.

"Дискриминация недопустима"

Соучредитель ИТ-компании Александр Орлов извинился за инцидент и признал, что это было проявление дискриминации.

"Дискриминация совершенно не приемлема у компании Andersen, и компания никогда ее не будет терпеть", – отметил он.

Орлов пообещал провести тренинги для HR-отдела по политике нулевой толерантности к дискриминации.

"Внутри команд мы общаемся на тех языках, которые нам комфортны для работы в мультинациональной команде. Об этом не раз публично говорили наши HR-специалисты", — заключил он.

Andersen People была основана в 2007 году. В ее 10 центрах разработки программного обеспечения, которые находятся в Беларуси, Украине и России, работают около 800 специалистов. Компания утверждает, что реализовала более 1000 успешных проектов в сфере финансовых услуг, розничной торговли, медиа и здравоохранения

Напомним, что в Украине с 8 января будут наказывать работодателей за дискриминацию по полу или возрасту. Если компания укажет в тексте вакансии требования к полу или возрасту соискателей, им выпишут штраф в размере десятикратной минимальной зарплаты — 65 тысяч гривен.

Фокус ранее подробно разбирал, чем может обернуться борьба с дискриминацией в Украине.