"Говорю українською": білоруська IT-компанія відмовила кандидату через мовне питання

Рекрутер компанії Andersen People відмовила у працевлаштуванні через те, що претендент відмовився спілкуватися російською мовою в українському офісі. Інцидент привернув увагу омбудсмена України

Білоруська IT-компанія Andersen People, яка має офіси в Україні, відмовила кандидату у прийнятті на роботу через українську мову. Історію описав у Facebook Богдан Мельник, який намагався отримати вакансію у компанії.

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За його словами, рекрутер не звернула увагу на професійний рівень, володіння англійською мовою та інші навички кандидата.

"Я не можу працювати в компанії, яка має офіси у 6 містах України виключно тому, що я розмовляю українською", ㅡ зазначив Мельник.

Чоловік опублікував скріншот листування з рекрутером на ім'я Алеся. Дівчина цікавилася, чи говорить Мельник російською і акцентувала увагу, що команда спілкується здебільшого цією мовою.

[ + – ] Andersen People Фото: скриншот из Facebook

Мельник відповів Алесі, що спілкуватиметься російською тільки з іноземцями, а не з українською командою.

Як відреагувала омбудсмен?

Омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що такою відповіддю менеджер з персоналу компанії Andersen People порушила вимоги українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та принцип недискримінації, який закріплений у 24 статті Конституції України.

Денісова вимагає від керівництва української філії компанії ТОВ "АНДЕРСЕНЛАБ" провести роз'яснювальну роботу з працівниками кадрової служби, відновити права кандидата на вакантну посаду та не допускати актів дискримінації в майбутньому.

"Дискримінація неприпустима"

Співзасновник ІТ-компанії Олександр Орлов вибачився за інцидент і визнав, що це був прояв дискримінації.

"Дискримінація абсолютно не прийнятна у компанії Andersen, і компанія ніколи її не терпітиме", — зазначив він.

Орлов пообіцяв провести тренінги для HR-відділу з політики нульової толерантності до дискримінації.

"Усередині команд ми спілкуємося тими мовами, які нам комфортні для роботи в мультинаціональній команді. Про це не раз публічно говорили наші HR-фахівці", — сказав він.

Andersen People була заснована у 2007 році. У її 10 центрах розробки програмного забезпечення, що знаходяться у Білорусі, Україні та Росії, працюють близько 800 фахівців. Компанія стверджує , що реалізувала понад 1000 успішних проєктів у сфері фінансових послуг, роздрібної торгівлі, медіа та охорони здоров'я

Нагадаємо, що в Україні з 8 січня каратимуть роботодавців за дискримінацію за статтю або віком. Якщо компанія вкаже у тексті вакансії вимоги до статі чи віку претендентів, їм випишуть штраф у розмірі десятиразової мінімальної зарплати — 65 тисяч гривень.

Фокус докладно розбирав, чим може обернутися боротьба з дискримінацією в Україні.