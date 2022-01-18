Фермер из Закарпатья скупил в разных странах 100 оленей, чтобы заселить ими Карпаты (видео)

В течение пяти лет бизнесмен занимается спасением животных от жестокого обращения и убийства браконьерами. В результате у него образовались экопарк и ранчо.

Закарпатский фермер Юрий Тюх скупил по всему миру 100 оленят, чтобы возродить поголовье этих животных в карпатских лесах. Сейчас о животных заботятся в Национальном парке в Закарпатье. По достижению трехлетнего возраста их выпустят в дикую природу, чтобы восстановить популяцию, сообщается в сюжете ТСН.

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Оленят везли из Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии. Фермер сообщает, что пытался выбирать самых лучших животных, прошедших специальную селекцию. Сколько потратил на приобретение парнокопытных, бизнесмен не сообщает. Сейчас молодые олени пасутся в Национальном парке Закарпатья, на специальном ранчо, оборудованным для них Юрием Тюхом.

Рядом с ранчо — львы, тигры и волки в специальных вольерах. Это экопарк, созданный бизнесменом из животных, выкупленных у зоопарков и браконьеров. Экопарк пользуется немалой популярностью у туристов, а с появлением целого стада молодых оленей стал еще более посещаемым.

Юрий рассказал, что создал экопарк и ранчо 5 лет назад, в первую очередь — чтобы спасти животных от браконьеров и жестокого обращения.

"Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хоть это национальный парк, но олени не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах", – говорит зоозащитник.

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