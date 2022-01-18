Фермер із Закарпаття скупив у різних країнах 100 оленів, щоб заселити ними Карпати (відео)

Протягом п'яти років бізнесмен займається порятунком тварин від жорстокого поводження та вбивства браконьєрами. Зрештою у нього утворилися екопарк і ранчо.

Закарпатський фермер Юрій Тюх скуповував у всьому світі 100 оленят, щоб відродити поголів'я цих тварин у карпатських лісах. Наразі про тварин дбають у Національному парку на Закарпатті. Після досягнення трирічного віку їх випустять у дику природу, щоб відновити популяцію, повідомляється в сюжеті ТСН.

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Оленят везли з Нової Зеландії, Австрії, Англії та Угорщини. Фермер повідомляє, що намагався обирати найкращих тварин, які пройшли спеціальну селекцію. Скільки витратив на придбання парнокопитних, бізнесмен не повідомляє. Наразі молоді олені пасуться у Національному парку Закарпаття, на спеціальному ранчо, обладнаному для них Юрієм Тюхом.

Поруч із ранчо — леви, тигри та вовки у спеціальних вольєрах. Це екопарк, створений бізнесменом із тварин, викуплених у зоопарків і браконьєрів. Екопарк користується неабиякою популярністю у туристів, а з появою цілого стада молодих оленів став ще більш відвідуваним.

Юрій розповів, що створив екопарк і ранчо 5 років тому, насамперед, щоб урятувати тварин від браконьєрів і жорстокого поводження.

"Дедалі більше мисливців є, більше нових технологій, як полювати. І хоч це національний парк, але олені не сидять на місці, вони мігрують по всіх Карпатах. Якщо тут заборонено стріляти, то стріляють в інших місцях", — каже зоозахисник.

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Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом із розплідника втекла рись. Поліція замість допомоги надала телефон мобільних анекдотів.