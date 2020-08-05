Под Киевом из питомника сбежала рысь. Полиция вместо помощи дала телефон мобильных анекдотов
В селе Чубинское Киевской области утром 4 августа из питомника сбежала рысь (каракал) в голубом ошейнике. Поиски животного все еще продолжаются
"Мы искали и в соседних домах, и на участках. В ГСЧС сказали, что этим не занимаются, в полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом", – сообщили в питомнике.
Однако полицейские, по каким-то причинам, дали номер телефона мобильных анекдотов.
"Мы больше не стали звонить", – рассказали сотрудники питомника.
Напомним, в черте Житомира нашли раненую рысь.