В селе Чубинское Киевской области утром 4 августа из питомника сбежала рысь (каракал) в голубом ошейнике. Поиски животного все еще продолжаются

"Мы искали и в соседних домах, и на участках. В ГСЧС сказали, что этим не занимаются, в полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом", – сообщили в питомнике.

Однако полицейские, по каким-то причинам, дали номер телефона мобильных анекдотов.

"Мы больше не стали звонить", – рассказали сотрудники питомника.

Напомним, в черте Житомира нашли раненую рысь.