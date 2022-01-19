В Украине появилась служба по делам детей: чем она будет заниматься
Сейчас защитой прав детей занимаются 6 министерств, органы местного самоуправления и исполнительной власти. По мнению депутатов Верховной Рады, это приводит к хаосу и бюрократии.
Кабинет Министров Украины утвердил создание нового центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Он будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей. Называться новая структура будет Государственная служба Украины по делам детей, сообщается на сайте правительства.
На создании единого государственного органа по вопросам защиты прав детей настаивала Верховная Рада Украины. В ноябре прошлого года она приняла соответствующее постановление, поручив исполнительной власти аккумулировать все обязанности в этой сфере под крышей одного ведомства.
"Разветвленная система органов государственной власти, занимающихся вопросами защиты прав детей, отсутствие единого центрального органа исполнительной власти приводит к бюрократическому хаосу и препятствует своевременному и полному решению вопросов в этой сверхчувствительной сфере", — говорилось в постановлении депутатов.
Депутаты подсчитали, что обязанности по защите прав детей разбросаны между 6 министерствами, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти.
Кабмин выполнил постановление законодателей, приняв решение о создании Государственной службы по делам детей. Ожидается, что формирование Государственной службы по делам детей позволит:
- усилить кадровый потенциал в сфере защиты прав детей;
- способствовать обеспечению приоритетности вопросов защиты прав детей на всех уровнях в соответствии с административно-территориальным устройством;
- создать эффективную систему органов исполнительной власти, к компетенции которых относятся вопросы защиты прав детей.
В данный момент Министерство социальной политики ведет работу по подготовке проекта Положения о Государственной службе Украины по делам детей и разрабатывает соответствующие изменения в законодательстве.
Напомним, в Кабмине анонсировали дату расширения "єПідтримки". Расширение "єПідтримки" будет касаться людей в возрасте от 60 лет. Также изменения ожидают и подростков от 12 до 17 лет: планируется выплата тысячи за вакцинацию и этим возрастным группам.
Ранее Фокус сообщал, что месячная зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в 2021 году варьировалась от 41,8 тыс. грн до 57,2 тыс. грн с вычетом налогов. Всего Шмыгалю за год было начислено 697 857,94 грн, из которых было удержано 136 082,29 грн налогов.