В Украине появилась служба по делам детей: чем она будет заниматься

Сейчас защитой прав детей занимаются 6 министерств, органы местного самоуправления и исполнительной власти. По мнению депутатов Верховной Рады, это приводит к хаосу и бюрократии.

Кабинет Министров Украины утвердил создание нового центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Он будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей. Называться новая структура будет Государственная служба Украины по делам детей, сообщается на сайте правительства.

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На создании единого государственного органа по вопросам защиты прав детей настаивала Верховная Рада Украины. В ноябре прошлого года она приняла соответствующее постановление, поручив исполнительной власти аккумулировать все обязанности в этой сфере под крышей одного ведомства.

"Разветвленная система органов государственной власти, занимающихся вопросами защиты прав детей, отсутствие единого центрального органа исполнительной власти приводит к бюрократическому хаосу и препятствует своевременному и полному решению вопросов в этой сверхчувствительной сфере", — говорилось в постановлении депутатов.

Депутаты подсчитали, что обязанности по защите прав детей разбросаны между 6 министерствами, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти.

Кабмин выполнил постановление законодателей, приняв решение о создании Государственной службы по делам детей. Ожидается, что формирование Государственной службы по делам детей позволит:

усилить кадровый потенциал в сфере защиты прав детей;

способствовать обеспечению приоритетности вопросов защиты прав детей на всех уровнях в соответствии с административно-территориальным устройством;

создать эффективную систему органов исполнительной власти, к компетенции которых относятся вопросы защиты прав детей.

В данный момент Министерство социальной политики ведет работу по подготовке проекта Положения о Государственной службе Украины по делам детей и разрабатывает соответствующие изменения в законодательстве.

Напомним, в Кабмине анонсировали дату расширения "єПідтримки". Расширение "єПідтримки" будет касаться людей в возрасте от 60 лет. Также изменения ожидают и подростков от 12 до 17 лет: планируется выплата тысячи за вакцинацию и этим возрастным группам.

Ранее Фокус сообщал, что месячная зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в 2021 году варьировалась от 41,8 тыс. грн до 57,2 тыс. грн с вычетом налогов. Всего Шмыгалю за год было начислено 697 857,94 грн, из которых было удержано 136 082,29 грн налогов.