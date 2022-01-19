В Україні з'явилася служба у справах дітей: чим вона займатиметься

Наразі захистом прав дітей займаються 6 міністерств, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. На думку депутатів Верховної Ради, це призводить до хаосу та бюрократії.

Кабінет Міністрів України затвердив створення нового центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом. Він забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Називатиметься нова структура Державної служби України у справах дітей, повідомляється на сайті уряду.

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На створенні Єдиного державного органу з питань захисту прав дітей наполягала Верховна Рада України. У листопаді минулого року вона ухвалила відповідну постанову, доручивши виконавчій владі акумулювати усі обов'язки у цій сфері під дахом одного відомства.

"Розгалужена система органів державної влади, які займаються питаннями захисту прав дітей, відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади призводить до бюрократичного хаосу і перешкоджає своєчасному та повному вирішенню питань у цій надчутливій сфері", — йшлося у постанові депутатів.

Депутати підрахували, що обов'язки захисту прав дітей розкидані між 6 міністерствами, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Кабмін виконав постанову законодавців, ухваливши рішення про створення Державної служби у справах дітей. Очікується, що формування Державної служби у справах дітей дозволить:

посилити кадровий потенціал у сфері захисту прав дітей;

сприяти забезпеченню пріоритетності питань захисту прав дітей на всіх рівнях відповідно до адміністративно-територіального устрою;

створити ефективну систему органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання захисту дітей.

Наразі Міністерство соціальної політики веде роботу з підготовки проєкту Положення про Державну службу України у справах дітей та розробляє відповідні зміни у законодавстві.

Нагадаємо, у Кабміні анонсували дату розширення "єПідтримки". Розширення "єПідтримки" стосуватиметься людей віком від 60 років. Також зміни очікують і підлітків від 12 до 17 років: планується виплата тисячі за вакцинацію також цим віковим групам.

Раніше Фокус повідомляв, що місячна зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2021 році варіювалася від 41,8 тис. грн. до 57,2 тис. грн. з вирахуванням податків. Усього Шмигалю за рік було нараховано 697 857,94 грн., з яких було утримано 136 082,29 грн. податків.