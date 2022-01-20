Удерживал два дня: пенсионер издевался над 25-летней девушкой

62-летний выходец из Умани насиловал, бил, душил и поджигал волосы молодой девушки, считают в прокуратуре.

В Дарницком районе Киева 62-летний мужчина путем обмана завел 25-летнюю девушку к себе домой, где на протяжении 2 дней удерживал против ее воли и насиловал. По состоянию на 18 января девушку отпустили, она сразу же обратилась в полицию. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на странице Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Девушка не могла сопротивляться и тогда мужчина применил к ней физическое насилие: бил, душил, поджигал волосы.

Подозреваемым оказался 62-летний мужчина из Умани, задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос о избрании меры пресечения содержания под стражей. Его подозревают в изнасиловании и незаконном удержании против воли девушки.

В доме мужчины уже проведены обыски, где нашли личные вещи потерпевшей девушки, веревку и другие доказательства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, в России педофил-рецидивист с другом похитил 5-летнюю девушку: ее изнасиловали и убили. Ранее было известно, что один из убийц сидел за педофилию и сохранение детской порнографии, он вышел из колонии в прошлом году. Злоумышленники сначала изнасиловали девочку в местном общежитии, а потом убили ножом и спрятали тело в спортивную сумку. Комнату в общежитии они арендовали.

Ранее сообщалось, что в Одессе автобус столкнулся с четырьмя автомобилями и врезался в магазин. Свидетели говорят, что водителю автобуса стало плохо и он потерял сознание во время вождения, транспортное средство оказалось без управления. В результате аварии водитель автобуса умер. Во время аварии пассажиры автобуса не пострадали, а водитель одной из легковых машин получил незначительные травмы.