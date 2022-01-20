Утримував два дні: пенсіонер знущався з 25-річної дівчини

62-річний виходець з Умані ґвалтував, бив, душив та підпалював волосся молодої дівчини, вважають у прокуратурі.

У Дарницькому районі Києва 62-річний чоловік шляхом обману завів 25-річну дівчину до себе додому, де упродовж 2 днів утримував проти її волі та ґвалтував. Станом на 18 січня дівчину відпустили, вона одразу звернулася до поліції. Про це повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці Facebook.

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Дівчина не могла чинити опір, і тоді чоловік застосував до неї фізичне насильство: бив, душив, підпалював волосся.

Підозрюваним виявився 62-річний чоловік з Умані, затриманому повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу утримання під вартою. Його підозрюють у зґвалтуванні та незаконному утриманні проти волі дівчини.

У будинку чоловіка вже проведено обшуки, де знайшли особисті речі потерпілої дівчини, мотузку та інші докази.

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