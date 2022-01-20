Утримував два дні: пенсіонер знущався з 25-річної дівчини
62-річний виходець з Умані ґвалтував, бив, душив та підпалював волосся молодої дівчини, вважають у прокуратурі.
У Дарницькому районі Києва 62-річний чоловік шляхом обману завів 25-річну дівчину до себе додому, де упродовж 2 днів утримував проти її волі та ґвалтував. Станом на 18 січня дівчину відпустили, вона одразу звернулася до поліції. Про це повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці Facebook.
Дівчина не могла чинити опір, і тоді чоловік застосував до неї фізичне насильство: бив, душив, підпалював волосся.
Підозрюваним виявився 62-річний чоловік з Умані, затриманому повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу утримання під вартою. Його підозрюють у зґвалтуванні та незаконному утриманні проти волі дівчини.
У будинку чоловіка вже проведено обшуки, де знайшли особисті речі потерпілої дівчини, мотузку та інші докази.
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