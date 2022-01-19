В Одесі автобус зіткнувся з чотирма авто та врізався у магазин (фото)

Свідки стверджують, що водієві автобуса стало зле і він знепритомнів за кермом.

Поліція Одеської області розслідує обставини ДТП, у якій брали участь рейсовий автобус українського перевізника Gunsel сполучення "Одеса-Київ" та чотири легкові автомобілі. Внаслідок аварії, що сталася 19 січня на вулиці Разумовській, помер 58-річний водій автобуса MAN, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Зазначається, що, за свідченнями напарника водія автобуса, його колезі стало зле за кермом і він знепритомнів. Через це транспортний засіб опинився без керування — автобус виїхав на швидкості на зустрічну смугу і зіштовхнувся із чотирма легковими автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe та Chevrolet Aveo.

Після зіткнення автобус виїхав на тротуар, де збив дерево, після чого врізався в будівлю магазину.

Під час події пасажири рейсового автобуса не постраждали, а водій одного з легковиків отримав незначні травми. Водій автобуса помер у кареті швидкої допомоги, яка прибула на місце ДТП. За непідтвердженими даними, причиною смерті став інсульт.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині потрапив в аварію мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому загинуло 13 людей і 7 людей отримали травми. Водія вантажівки, яка врізалася в автобус, було затримано, після чого їй оголосили про підозру.