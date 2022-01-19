В Одессе автобус столкнулся с четырьмя авто и врезался в магазин (фото)

Свидетели утверждают, что водителю автобуса стало плохо и он потерял сознание за рулем.

Полиция Одесской области расследует обстоятельства ДТП в котором участвовали рейсовый автобус украинского перевозчика Gunsel сообщением "Одесса-Киев" и четыре легковых автомобиля. В результате аварии, которая произошла 19 января по улице Разумовской, скончался 58-летний водитель автобуса MAN, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что по свидетельствам напарника водителя автобуса, его коллеге стало плохо за рулем и он потерял сознание. Из-за этого транспортное средство оказалось без управления — автобус выехал на скорости на встречную полосу и столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe и Chevrolet Aveo.

После столкновения автобус выехал на тротуар, где на своем пути сбил дерево, после чего врезался в здание магазина.

Во время происшествия пассажиры рейсового автобуса не пострадали, а водитель одной из легковушек получил незначительные травмы. Водитель автобуса умер в карете скорой помощи, которая прибыла на место ДТП. По неподтвержденным данным, причиной смерти стал инсульт.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области попал в аварию микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором погибло 13 человек и 7 человек получили травмы. Водитель грузовика, который врезался в автобус был задержан, после чего ему объявили о подозрении.