У жителя Мариуполя украли танки из онлайн-игры World of Tanks на тысячи долларов

Пострадавший оценил ущерб в 2-3 тысячи долларов и призвал правоохранителей серьезно отнестись к его проблеме. Злоумышленникам, укравшим аккаунт, грозит штраф либо лишение свободы до трех лет.

У жителя Мариуполя из компьютерной игры World of Tanks неизвестные похитили 44 танка на тысячи долларов. Об этом пишет местное издание 0629.com.ua.

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По словам пострадавшего Владимира, впервые доступ к своему аккаунту в World of Tanks он потерял 17 декабря 2021 года.

Житель Мариуполя обратился в техподдержку, где ему сообщили, что учетную запись удалось "вырвать из рук злоумышленников".

"21 декабря ситуация повторилась. Я обнаружил опять, что не могу войти в аккаунт, написал в техподдержку, мне ответили что якобы я передал аккаунт третьему лицу", — продолжил Владимир и добавил, что после игнорирования технической поддержкой его обращения он написал заявление в полицию.

Сведения о краже аккаунта в World of Tanks, на котором у игрока было 44 танка, были внесены в Единый реестр досудебных расследований только после жалобы в прокуратуру. Пострадавший призывает правоохранителей серьезно отнестись к его проблеме, поскольку в свою учетную запись, которая была создана еще в 2012 году, мужчина "задонатил" (вложил средства — ред.) около 2-3 тысяч долларов. Возвращением аккаунта в WOT теперь будут заниматься сотрудники киберполиции.

Журналистам издания "Pr.ua" в Мариупольском районном управлении полиции подтвердили, что кражу учетной записи в онлайн-игре будут расследовать по ст. 361 Уголовного кодекса — "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 600 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы до 5 лет, либо лишение свободы до трех лет. По информации журналистов, в данный момент проводится досудебное расследование.

Напомним, что суд Житомира вынес приговор местному жителю за перепрошивку и установку "пиратских" игр на игровую консоль PlayStation. Правонарушителя могли отследить правообладатели через специальные сервера. 33-летний житель Житомира признал свою вину и был оштрафован по решению суда на 10200 гривен.

Также сообщалось, что релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на конец 2022 года. Разработчики из компании GSC Game World свое решение объяснили тем, что им необходимо больше времени для реализации всех своих задумок.