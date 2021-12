Жителю Житомира вынесли приговор за перепрошивку и установку "пиратских" игр на PlayStation (фото)

Правообладатели через специальные сервера могли отследить "перепрошитую" игровую консоль и использование нелицензированного ПО. Обвиняемый пошел на "мировое" соглашение и, по решению суда, выплатит штраф.

Жителя Житомира признали виновным по делу о "пиратских играх" для игровой консоли PlayStation и оштрафовали на 10200 гривен. Об этом пишет издание AIN и объясняет, как специалисты смогли вычислить мужчину, установившего нелицензионный продукт.

Дело о "пиратских играх" для PlayStation в Житомире — предыстория

4 декабря 2020 года пресс-служба Нацполиции в Житомирской области проинформировала о разоблачении 33-летнего жителя областного центра, которого подозревали в "несанкционированном вмешательстве в программное обеспечение".

По данным следствия, мужчина создал свой интернет-магазин, в котором предлагал услуги по перепрограммированию игровых консолей PlayStation. Правоохранители утверждали, что действия 33-летнего жителя Житомира нанесли ущерб правообладателям в 50 тысяч гривен.

[ + – ] В Житомире разоблачили интернет-магазин по перепрошивке приставок PlayStation Фото: Нацполиция

15 февраля районный суд Житомира признал виновным 33-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361 Уголовного кодекса — "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина разместил в интернете объявления, в которых предлагал услуги по продаже и установке компьютерных игр/программного обеспечения на игровые консоли PlayStation. Находясь в магазине техники, обвиняемый установил и активировал программы HEN и Webman, которые используются для нелегальной перепрошивки приставки. Позже мужчина, как говорится в реестре судебных решений, скачал с российского торрент-сайта "пиратские" игры — GTA 5, Тhe Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

Обвинения о нарушении авторских прав в отношении жителя Житомира не выдвигались, поскольку компания Sony interactive Entertainment Europe Limited должна была сама пожаловаться на нарушения. 33-летний мужчина признал свою вину, а суд, ссылаясь на договор о примирении, оштрафовал обвиняемого на 10200 гривен.

Помимо этого, житель Житомира должен заплатить более 11 тысяч гривен в качестве компенсации за проведенные экспертизы.

Дело о "пиратских играх" для PlayStation в Житомире — как вычислили мужчину

Юрист Михаил Юдин предположил, что правоохранители могли увидеть объявления на популярных интернет-площадках о предоставлении услуг по установке нелицензированного продукта. Специалист отметил, что санкции по ст. 361 предусматривают серьезные наказания, вплоть до ограничения свободы, однако обвиняемый признал свою вину и подписал "мировое" соглашение.

Михаил Юдин также предупредил, что действия пользователей, которые перепрошили свои консоли, могут содержать нарушения других норм законодательства:

установка и использование нелицензированных игр является нарушением авторских прав правообладателей, что влечет за собой подачу гражданских исков в суд. В зависимости от состава правонарушения, обвиняемым грозят штрафы или ограничение свободы. Под ответственность могут попасть даже продавцы, которые занимаются реализацией уже перепрошитых консолей;

использование ПО для перепрошивки консолей является обходом технологических средств защиты и трактуется как нарушение авторских прав;

разработка и распространение программ для перепрошивки считается уголовным правонарушением (ч.1 ст. 361 — "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи").

По словам юриста, программное обеспечение большинства игр имеет связь с серверами, которые контролируются правообладателем, что позволяет им отслеживать "прошитые" консоли и пиратское ПО и обращаться с исками в суд.

Напомним, в 2020 году Европейская комиссия признала "ВКонтакте" и Telegram распространителями пиратского контента. Соцсеть и мессенджер попали в "пиратский список", однако включение в подобный перечень не предусматривает введение санкций.

А в октябре 2020 года Facebook, Google и Twitter обращались к ЕС с просьбой избавить их от ответственности за удаление пиратского контента.