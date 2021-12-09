Мешканцю Житомира винесли вирок за перепрошивку та встановлення "піратських" ігор на PlayStation (фото)

Правовласники через спеціальні сервери могли відстежити "перепрошиту" ігрову консоль і використання неліцензованого ПЗ. Обвинувачений пішов на "мирову" угоду та, за рішенням суду, виплатить штраф.

Жителя Житомира визнали винним у справі про "піратські ігри" для ігрової консолі PlayStation і оштрафували на 10 200 гривень. Про це пише видання AIN і пояснює, як фахівці змогли знайти чоловіка, який встановив неліцензійний продукт.

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Справа про "піратські ігри" для PlayStation в Житомирі

4 грудня 2020 року пресслужба Нацполіції в Житомирській області поінформувала про викриття 33-річного мешканця обласного центру, якого підозрювали в "несанкціонованому втручанні в програмне забезпечення".

За даними слідства, чоловік створив свій інтернет-магазин, у якому пропонував послуги з перепрограмування ігрових консолей PlayStation. Правоохоронці стверджували, що дії 33-річного мешканця Житомира завдали збитків правовласникам у 50 тисяч гривень.

[ + – ] У Житомирі викрили інтернет-магазин із перепрошивки приставок PlayStation Фото: Нацполіція

15 лютого районний суд Житомира визнав винним 33-річного мешканця обласного центру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу — "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік розмістив в інтернеті оголошення, у яких пропонував послуги з продажу та встановлення комп'ютерних ігор/програмного забезпечення на ігрові консолі PlayStation. Перебуваючи в магазині техніки, обвинувачений встановив і активував програми HEN і Webman, які використовуються для нелегальної перепрошивки приставки. Пізніше чоловік, як говориться в реєстрі судових рішень, завантажив із російського торрент-сайту "піратські" ігри — GTA 5, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

Звинувачення щодо порушення авторських прав щодо мешканця Житомира не висувалися, оскільки компанія Sony interactive Entertainment Europe Limited мала сама поскаржитися на порушення. 33-річний чоловік визнав свою провину, а суд, посилаючись на договір про примирення, оштрафував обвинуваченого на 10 200 гривень.

Крім цього, мешканець Житомира має заплатити понад 11 тисяч гривень як компенсацію за проведені експертизи.

Справа про "піратські ігри" для PlayStation у Житомирі — як знайшли чоловіка

Юрист Михайло Юдін припустив, що правоохоронці могли побачити оголошення на популярних інтернет-майданчиках про надання послуг зі встановлення неліцензованого продукту. Фахівець зазначив, що санкції за ст. 361 передбачають серйозні покарання, аж до обмеження волі, однак обвинувачений визнав свою провину та підписав "мирову" угоду.

Михайло Юдін також попередив, що дії користувачів, які перепрошували свої консолі, можуть містити порушення інших норм законодавства:

встановлення та використання неліцензованих ігор є порушенням авторських прав правовласників, що тягне за собою подання цивільних позовів до суду. Залежно від складу правопорушення обвинуваченим загрожують штрафи або обмеження волі. Під відповідальність можуть потрапити навіть продавці, які займаються реалізацією перепрошених консолей;

використання ПЗ для перепрошивки консолей є обходом технологічних засобів захисту та трактується як порушення авторських прав;

розробка та розповсюдження програм для перепрошивки вважається кримінальним правопорушенням (ч.1 ст. 361 — "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку").

За словами юриста, програмне забезпечення більшості ігор має зв'язок із серверами, які контролюються правовласником, що дозволяє їм відстежувати "прошиті" консолі та піратське ПЗ і звертатися з позовами до суду.

Нагадаємо, у 2020 році Європейська комісія визнала "ВКонтакте" та Telegram розповсюджувачами піратського контенту. Соцмережа та месенджер потрапили до "піратського списку", проте включення до такого переліку не передбачає введення санкцій.

А в жовтні 2020 року Facebook, Google і Twitter зверталися до ЄС із проханням позбавити їх відповідальності за видалення піратського контенту.