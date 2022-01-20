У мешканця Маріуполя вкрали танки з онлайн-гри World of Tanks на тисячі доларів

Постраждалий оцінив збитки у 2-3 тисячі доларів і закликав правоохоронців серйозно поставитися до його проблеми. Зловмисникам, які вкрали обліковий запис, загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років.

У мешканця Маріуполя з комп'ютерної гри World of Tanks невідомі викрали 44 танки на тисячі доларів. Про це пише місцеве видання "0629.com.ua".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами потерпілого Володимира, вперше доступ до свого облікового запису в World of Tanks він втратив 17 грудня 2021 року.

Житель Маріуполя звернувся до техпідтримки, де йому повідомили, що обліковий запис вдалося "вирвати з рук зловмисників".

"21 грудня ситуація повторилася. Я знову виявив, що не можу увійти в акаунт, написав у техпідтримку, мені відповіли, що нібито я передав акаунт третій особі", — продовжив Володимир і додав, що після ігнорування технічною підтримкою його звернення він написав заяву в поліцію .

Відомості про крадіжку акаунту в World of Tanks, на якому гравець мав 44 танки, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише після скарги до прокуратури. Постраждалий закликає правоохоронців серйозно поставитися до його проблеми, оскільки у свій обліковий запис, який був створений ще 2012 року, чоловік "задонатив" (вклав кошти — ред.) близько 2-3 тисяч доларів. Поверненням акаунту у WOT тепер займатимуться співробітники кіберполіції.

Журналістам видання "Pr.ua" у Маріупольському районному управлінні поліції підтвердили, що крадіжку облікового запису в онлайн-грі розслідуватимуть за ст. 361 Кримінального кодексу — "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 600 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до трьох років. За інформацією журналістів, наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, що суд Житомира виніс вирок місцевому жителю за перепрошивку та встановлення "піратських" ігор на ігрову консоль PlayStation. Правопорушника змогли відстежити правовласники через спеціальні сервери. 33-річний мешканець Житомира визнав свою провину та був оштрафований за рішенням суду на 10200 гривень.

Також повідомлялося, що реліз гри STALKER 2 перенесли на кінець 2022 року. Розробники з компанії GSC Game World своє рішення пояснили тим, що їм потрібно більше часу для реалізації всіх своїх задумів.