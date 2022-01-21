Со стартом летней навигации в аэропорту "Борисполь" снова запустят терминал F

В текущем году аэропорт "Борисполь" планирует принять свыше 13 млн пассажиров. Терминал D не сможет справиться с таким количеством путешественников, потому инфраструктуру терминала F срочно готовят к открытию.

С 27 марта аэропорт "Борисполь" планирует возобновить работу терминала F. Пассажиропоток комплексу будет обеспечен со стартом летней навигации, сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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Терминал F закрыли 2 года назад после начала пандемии. Тогда в сфере авиаперевозок по всему миру ввели ограничения на путешествия, что привело к значительному падению пассажиропотока. Немногочисленных путешественников вполне мог обслужить терминал D, но и он на тот момент был полупустым. В целях экономии все рейсы сосредоточили в нем.

Однако в текущем году аналитики прогнозируют значительное увеличение активности путешественников. Финплан аэропорта на текущий год предусматривает обслуживание свыше 13 млн. пассажиров, а с таким количеством людей пропускная способность терминала D уже не справится.

"В аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, которые специализируются на прямых перелетах из точки в точку", — говорит представитель аэропорта.

Сейчас предприятие ведет переговоры авиаперевозчиками о смене терминала, акцентируя внимание на том, что переезд будет исключительно добровольным. Список компаний, согласившихся работать во вновь открытой воздушной гавани огласят позже. В соответствии с действующим законодательством, ставки сборов в обоих терминалах будут одинаковыми.

Терминал F в аэропорту Борисполь

Терминал F впервые ввели в эксплуатацию в 2010 году. Комплекс представляет собой 2-этажное здание площадью 20 тыс. квадратных метров, которое предназначено для обслуживания только международных рейсов как на прилет, так и на вылет. Терминал до марта 2020 года работал, обслуживая рейсы лоукостеров Ryanair и SkyUp. Комплекс не имеет телетрапов, однако позволяет проводить посадку пассажиров пешком. Это уменьшает время стоянки самолета, и авиакомпании дополнительно экономят на доставке пассажиров к самолету с помощью автобусов. Здание обладает обширными площадями для открытия магазинов, кафе, ресторанов, и бизнес-зала. Однако, для того, чтобы все это заработало к моменту запуска, аэропорту необходимо будет провести большую подготовительную работу.

Напомним, в прошлом году аэропорт "Борисполь" упростил пассажирам вход в терминал D. Со входов убрали рамки и интроскопы, стоявшие там с 2014 года.

Ранее Фокус сообщал, что самолет SkyUp вынужденно вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета. При посадке самолета пассажиры находились в кислородных масках.