Продавал должность директора школы: в Хмельницком экс-депутату дали 7 лет за мошенничество

Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-депутата Хмельницкого облсовета в совершении оконченного покушения на мошенничество и подстрекательстве к предоставлению 50 тысяч долларов США взятки.

В Хмельницком бывший депутат областного совета за 50 тысяч долларов обещал назначить на должность директора одной из школ Каменец-Подольска. За мошенническую сделку его приговорили к 7 годам лишения свободы и конфискации имущества, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Отмечается, что 21 января этого года Высший антикоррупционный суд своим приговором признал виновным в совершении оконченного покушения на мошенничество и подстрекательстве к предоставлению 50 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшего депутата Хмельницкого облсовета.

Как было установлено в ходе досудебного расследования, бывший депутат предлагал исполняющему обязанности директора "Каменец-Подольской специализированной школы-интерната I-III ступеней "Славутинка" дать взятку депутатам областного совета.

За 50 тыс. долларов, которые он якобы собирался передать депутатам, преступник пообещал помочь в назначении на должность директора учебного заведения, а также, что не будут проводить проверку школы.

САП не назвала имени осужденного, однако, как сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о Николае Харкавом.

Мужчину задержали еще в июне 2017 года в собственной гостинице.

Николай Харкавый был депутатом Хмельницкого облсовета в 2015-2019 годах от партии "За конкретные дела", входил в состав комиссии по вопросам строительства, инвестиционной политики, ЖКХ, природопользования и экологии.

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного Кодекса. Теперь его ждет наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года и конфискацией имущества.

Ранее Фокус сообщал, что экснардеп от БПП задержан на большой взятке. В настоящее время бывший депутат Андрей Немировский занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции. За 17 тыс. долларов он пообещал руководству аграрной фирмы положительно оценить ее влияние на окружающую среду.

Также СБУ поймала главного специалиста "Укргаздобычи" на крупной взятке. Чиновник дочернего предприятия "Нафтогаза", по версии следствия, потребовал более полумиллиона гривен в обмен на "решение вопроса".